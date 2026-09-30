Domenica 4 la Marcia dei Fantasmi chiude la stagione in Alta Val Tidone

“Oltre mille partecipanti agli eventi 2026 tra sport, paesaggio e amicizia”. Si conclude domenica prossima, 4 ottobre, la terza stagione di attività dell’Asd Marciatori Alta Val Tidone, il sodalizio che, in collaborazione con le associazioni del territorio e il Comune di Alta Val Tidone, si occupa dell’organizzazione di un calendario di camminate e marce che uniscono il gusto dello stare insieme alla passione sportiva e alla conoscenza del territorio dell’Alta Val Tidone.

“Siamo davvero soddisfatti e orgogliosi dell’attività di quest’anno che ha visto già oltre mille partecipanti alle iniziative organizzate, molti provenienti anche da fuori comune e provincia – commentano i rappresentanti dell’associazione – In questi anni abbiamo rilanciato marce storiche, come quella di Cicogni che ha registrato a luglio 450 partecipanti e introdotto appuntamenti nuovi, come la Marcia dei Fantasmi che proporremo per la seconda volta domenica prossima. Lo scopo del nostro sodalizio è sempre quello di far conoscere i paesaggi della Val Tidone, la sua storia e permettere alle persone di passare insieme una giornata tra sport, divertimento e anche ottimi ristori”.

Oltre all’appuntamento di Cicogni, i Marciatori Alta Val Tidone hanno collaborato alla realizzazione della Marcia del Lago di Trebecco, la suggestiva camminata con le lanterne da Monte Martino a Pecorara, “con oltre 270 iscritti di tutte le età” durante la Sagra della Pasta Frolla, quella della patata di Busseto e quella su e giù per le colline di Genepreto. “Tutto ha funzionato per il meglio – continuano gli organizzatori dell’associazione – Dobbiamo ringraziare tutti i collaboratori e volontari, il Coni, il CSI e ovviamente il Comune di Alta Val Tidone per il supporto, e tutti i partecipanti che hanno mostrato di apprezzare sia l’organizzazione sia i tracciati e il paesaggio”.

Domenica prossima come detto è in programma l’appuntamento conclusivo della stagione ludico-sportiva con la 2° Marcia dei Fantasmi. Il ritrovo è al campo sportivo di Busseto di Pecorara tra le 13.00 e le 14.00 per avviarsi accompagnati alla visita del borgo abbandonato e ritorno. Il percorso è di 9 chilometri e sono richieste scarpe da trekking o trail oltre a una torcia per l’ultimo tratto all’imbrunire (iscrizione e assicurazione 5 euro in loco).

Al termine la polentata offerta dall’ASD Marciatori Alta Val Tidone e le premiazioni: il partecipante più giovane, il meno giovane, il gruppo più numeroso e il marciatore con il costume celtico o fantasy più originale.

Anche dall’Amministrazione comunale arriva uno “speciale ringraziamento ai Marciatori Alta Val Tidone per il grande impegno profuso anche quest’anno e per la professionalità dimostrata pur nel volontariato. L’obiettivo di questi appuntamenti è quello di far trascorrere agli iscritti una giornata di sport e spensieratezza permettendogli di conoscere ed apprezzare i nostri paesaggi e borghi e gustare i nostri prodotti: un risultato che a giudicare da numeri e commenti dei partecipanti è ampiamente raggiunto”.