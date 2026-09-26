Domenica il premio “Pensare Contemporaneo” al padre di Wikipedia Jimmy Wales

Sarà il momento clou della giornata conclusiva del Festival del Pensare Contemporaneo, preceduto dalla cerimonia di chiusura: alle 18,30 di domenica 27 settembre a Palazzo Gotico verrà conferito il Premio Internazionale del Pensare Contemporaneo a Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, l’enciclopedia scritta da chiunque, per chiunque, gratis. Il riconoscimento arriva nell’ambito della quarta edizione del Festival: prima di Wales erano saliti sul palco pensatori come il filosofo sudcoreano Byung-Chul Han e lo scrittore cileno Benjamin Labatut. Quest’anno il comitato di Rete Cultura Piacenza, il Comune e la Fondazione di Piacenza e Vigevano, ha deciso di guardare altrove, premiando chi più di chiunque ha cambiato il modo in cui accediamo all’informazione nel nuovo millennio.

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La parabola di Wales ha i contorni di una vera e propria anomalia digitale. Ex trader nei mercati dei futures con la passione per la filosofia e la tecnologia, intraprese la sua avventura editoriale con Nupedia, un’enciclopedia online pensata in modo tradizionale, con esperti accademici alla tastiera e un processo di revisione a 7 fasi, che determinava tempi di pubblicazioni estenuanti. La svolta arrivò il 15 gennaio 2001 quando Wales, insieme al filosofo Larry Sanger, decise di applicare la tecnologia wiki per creare un progetto collaterale libero e aperto a chiunque: nacque così Wikipedia. Nel contesto del web d’inizio millennio – dominato dai primi motori di ricerca, ben prima dell’avvento dei social network e degli smartphone – l’idea di un’enciclopedia scritta da anonimi volontari sembrava un’utopia destinata a soccombere al caos o al vandalismo. Invece, come evidenziato anche dalle recenti analisi per il traguardo del quarto di secolo di Wikipedia, la scelta cruciale di Wales fu quella di rinunciare al profitto, fondando nel 2003 la Wikimedia Foundation no-profit. Scegliendo di sostentarsi unicamente tramite donazioni ed evitando la pubblicità, Wales ha salvaguardato l’indipendenza del sito, rendendo Wikipedia uno degli ultimi grandi “beni comuni della rete” (il settimo sito più visitato al mondo e l’unico non gestito da una Big Tech).

Wales ritirerà il premio domenica 27 settembre a Palazzo Gotico, durante la chiusura del Festival, e terrà una lectio magistralis legata al filo conduttore di quest’anno, “Attraversiamo. Lasciare/Approdare”, partendo anche dal suo ultimo libro, The Seven Rules of Trust. Non è un abbinamento casuale: la storia di Wikipedia è essa stessa un attraversamento continuo di confini linguistici, culturali e disciplinari, e dimostra come la fiducia tra sconosciuti possa costruire qualcosa di enorme, come un’infrastruttura di conoscenza condivisa a livello globale.

Domenica 27 settembre altre giornata fitta di incontri per il Festival: in programma, tra gli altri, gli eventi con Francesco Costa (direttore de Il Post), Michela Marzano, Dacia Maraini. Alle 15 a Palazzo Xnl in programma la presentazione del nuovo cortometraggio di Giorgio Diritti “L’Ascolto”. L’intero programma è consultabile qui. In serata, dalle 21 concerto di chiusura “Quaglie Sovversive” – Il Festival si chiude affidando alla musica il compito di attraversarci e di tenerci insieme. Sul palco di Piazza Cavalli, Marco Castello, tra le voci più originali della nuova scena italiana, porta il suo pop obliquo e luminoso, dove canzone d’autore e jazz si intrecciano con leggerezza e precisione. Andrea Colamedici e Maura Gancitano accompagnano le esibizioni con il pensiero, come in un ultimo attraversamento. La traversata si chiude in una festa: un modo di salutarsi che è già promessa di ritrovarsi, portando con sé qualcosa di ciò che si è attraversato.