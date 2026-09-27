Donne Open di Bolzano, sprint di Giulia Costa Staricco (Bft Burzoni VO2 Team Pink)
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Domenica in Alto Adige con il sorriso per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista oggi nella corsa Donne Open di Bolzano. A far esultare le “panterine”, la prova della brianzola Giulia Costa Staricco, classe 2008 in grande evidenza nello sprint finale. Per lei, terzo posto assoluto e vittoria nella categoria Donne Juniores, dove coglie il primo centro dopo due secondi posti 2026. Sul gradino più basso del podio di categoria, la trentina Agata Campana, terza in una top ten dove la modenese Martina Orsi è nona.
Risultati
Ordine d’arrivo Donne Open Bolzano: 1° Lara Crestanello (Isolmant – Premac – Vittoria) 80 chilometri in 1 ora 54 minuti e 15 secondi, media 42,013, 2° Elisa Ferri (Brescia – F. Magni – Flanders Love), 3° Giulia Costa-Staricco (Bft Burzoni VO2 Team Pink), 4° Serena Semoli (A.R. Monex Pro Cycling Team), 5° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli), 6° Giulia Vallotto (Horizons Cycling Club), 7° Elisa Valtulini (Vini Fantini-Bepink), 8° Irma Siri (Top Girls – Fassa Bortolo), 9° Marta Pavesi (Top Girls – Fassa Bortolo) a 6 secondi, 10° Eleonora Deotto (Team Mendelspeck E-Work) a 8 secondi.
Classifica Donne Juniores Bolzano: 1° Giulia Costa-Staricco (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 80 chilometri in 1 ora 54 minuti e 15 secondi, media 42,013, 2° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli), 3° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 35 secondi, 4° Clarissa Laghi (Breganze Millenium), 5° Maya Ferrante (Conscio Pedale del Sile), 6° Rebecca D’Apollonio (Conscio Pedale del Sile), 7° Lucia Scapini (Conscio Pedale del Sile), 8° Rebecca Fiscarelli (Conscio Pedale del Sile), 9° Martina Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink), 10° Anna Bonassi (Brescia – F. Magni – Flanders Love).
Classifica Donne Elite Bolzano: 1° Lara Crestanello (Isolmant – Premac – Vittoria) 80 chilometri in 1 ora 54 minuti e 15 secondi, media 42,013, 2° Elisa Ferri (Brescia – F. Magni – Flanders Love), 3° Serena Semoli (A.R. Monex Pro Cycling Team), 4° Giulia Vallotto (Horizons Cycling Club), 5° Elisa Valtulini (Vini Fantini-Bepink), 6° Irma Siri (Top Girls – Fassa Bortolo), 7° Marta Pavesi (Top Girls – Fassa Bortolo) a 6 secondi, 8° Eleonora Deotto (Team Mendelspeck E-Work) a 8 secondi, 9° Livia Steinmann (Spar Cto Women) a 35 secondi, 10° Sara Luccon (Top Girls – Fassa Bortolo).
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