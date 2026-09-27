Due donne investite a Podenzano, scattano i soccorsi

Due donne sono state investite da un’auto, mentre stavano facendo ritorno verso la propria abitazione, percorrendo a piedi la strada che, dalla frazione di Verano conduce verso il Comune di Podenzano. Le due donne, di circa 50 anni, erano di ritorno da una festa di paese, quando sono state travolte da un’auto mentre erano sul ciglio della strada.

L’incidente è avvenuto nella serata del 27 settembre. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con i sanitari del 118 e i volontari della Pubblica Assistenza Valnure, mentre i rilievi sono stati affidati ai carabinieri.

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