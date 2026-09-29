Due nuovi professionisti alla Casa della Comunità di Carpaneto e Gropparello – Si rafforza la rete territoriale di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta con un doppio avvicendamento alla Casa della comunità di Carpaneto e Gropparello. Non solo da giovedì 1° ottobre Giacomo Maria Parietti rileverà l’ambulatorio di medicina generale di Davide Bastoni, ma a partire dal 9 ottobre anche Francesco Sogni aprirà un ambulatorio di pediatria ogni venerdì mattina.

I pazienti attualmente seguiti dal medico di famiglia Davide Bastoni saranno automaticamente assegnati a Giacomo Maria Parietti, senza necessità di presentare alcuna richiesta o svolgere ulteriori adempimenti. Gli orari di ricevimento saranno riportati sul sito aziendale www.ausl.pc.it. Qualora gli assistiti intendano indicare un diverso medico di medicina generale, gli utenti potranno effettuare la scelta attraverso il portale ‘Cambio medico’ (https://gp.ausl.pc.it/pratica-selmd/), oppure rivolgersi a uno degli sportelli Cup del territorio. Parallelamente, famiglie e minori del territorio potranno rivolgersi direttamente a Francesco Sogni. Il pediatra aprirà infatti un secondo ambulatorio nella Casa della comunità di Carpaneto e Gropparello (oltre a quello che gestisce a Podenzano, che continuerà a portare avanti) visitando i pazienti ogni venerdì mattina dalle 8:30 alle 11. Sogni eredita l’ambulatorio rimasto vicario dallo scorso maggio.

“Si tratta di novità importanti per il nostro territorio – commenta Evelina Cattadori, direttrice del Distretto di Levante -. L’arrivo del dottor Sogni, in particolare, consente di rafforzare la rete pediatrica e di dare una risposta concreta a una carenza che interessava la comunità di Carpaneto e Gropparello. Allo stesso tempo desidero rivolgere un grande in bocca al lupo al dottor Parietti per questa nuova esperienza professionale e un ringraziamento al dottor Bastoni, che in questi anni ha garantito una presenza significativa e apprezzata nel presidio di Carpaneto, lasciando un’impronta positiva nel rapporto con i cittadini. A lui vanno anche i migliori auguri per il nuovo capitolo che lo attende a Piacenza”. “Due notizie molto importanti per la nostra comunità – dichiara il sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani -. Innanzitutto voglio ringraziare il dottor Bastoni per l’attività svolta: i suoi pazienti hanno sempre manifestato grande apprezzamento per la persona e il medico, e gli va il mio più grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. Ai dottori Parietti e Sogni il benvenuto a Carpaneto, di cui sono certo diventeranno presto due importanti punti di riferimento. In particolare, esprimo grande soddisfazione, ringraziando sinceramente Ausl e la dott.ssa Cattadori per questo, per l’arrivo del pediatra: abbiamo tanti bambini, e per le famiglie è fondamentale sapere di poter contare su un medico in Carpaneto”.