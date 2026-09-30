“Ed io avrò cura di te”, in San Francesco spettacolo dedicato alle fragilità

Prendersi cura dell’altro come responsabilità personale e comunitaria. È questo il cuore dello spettacolo “…Ed io avrò cura di te”, che si inserisce nel percorso del Convegno ecclesiale e rappresenta l’apertura ideale dell’itinerario diocesano “Le Notti di Nicodemo”. “Dopo la fragilità riconosciuta, la ferita nominata, il grido liberato, la responsabilità assunta, arriva il gesto più semplice e più difficile del mondo: qualcuno che resta, qualcuno che dice ‘io avrò cura di te'”, sottolinea Chiara Griffini, referente del servizio diocesano tutela minori e adulti vulnerabili. La cura, infatti, è il tratto distintivo dell’adulto: la capacità di riconoscere l’altro come un dono, di promuoverne il bene e di contrastare tempestivamente ogni forma di male e di abuso.

Lo spettacolo, che si terrà il 2 ottobre dalle 20 e 45 nella basilica di San Francesco a Piacenza, nasce dalla collaborazione tra il Servizio nazionale per la tutela dei minori e adulti vulnerabili della Cei e la Palco reale-produzioni artistiche. Esso prende forma dalle testimonianze di vittime e sopravvissuti agli abusi raccolte e diffuse in questi anni dal medesimo servizio. Come spiega l’autore Paolo Logli, l’intento è stato quello di affrontare un dramma che coinvolge la società e la stessa Chiesa con uno sguardo lucido e rispettoso, evitando ogni sensazionalismo e restituendo centralità alla dimensione umana della cura e della responsabilità. La struttura narrativa intreccia le testimonianze con i racconti della Sacra Scrittura, offrendo una riflessione sul dolore, sulla responsabilità e sulla possibilità di rinascita. Sul palco, l’interpretazione musicale di Antonio Maggio e la recitazione di Arianna Ciampoli accompagnano il pubblico in un percorso di ascolto e consapevolezza.

“…Ed io avrò cura di te” non è soltanto una rappresentazione teatrale, ma un invito rivolto alle comunità civili ed ecclesiali a fermarsi, confrontarsi e costruire insieme una cultura della responsabilità e della cura, che parte dagli adulti. L’organizzazione dello spettacolo vede il sostegno e la collaborazione di Banca di Piacenza, Cattolica Assicurazioni, Conservatorio Nicolini di Piacenza e Fondazione di Piacenza e Vigevano.