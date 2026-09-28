Edificio pericolante in via Emilia Pavese, disposta la demolizione

Il Comune di Piacenza, d’intesa con l’Istituto vendite giudiziarie (IVG) di Parma e Piacenza, ha disposto la demolizione dell’immobile di via Emilia Pavese 270, quale intervento necessario per il definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza. A segnalare la pericolosità dell’edificio era stata, nei giorni scorsi, la capogruppo di Fratelli d’Italia a palazzo Mercanti, Sara Soresi.

“A seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco del 19 agosto e della precedente ordinanza di messa in sicurezza, le successive valutazioni tecniche hanno infatti stabilito che la demolizione rappresenta l’intervento necessario per eliminare le condizioni di pericolo – fa sapere il Comune di Piacenza con una nota – . Il Presidente del Tribunale di Piacenza ha già autorizzato l’esecuzione dei lavori e sono state contattate le imprese disponibili. L’ordinanza stabilisce che la demolizione avvenga nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla notifica. L’immobile, a seguito di confisca disposta dal Tribunale di Piacenza, è attualmente intestato all’Erario dello Stato”.