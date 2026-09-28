Export senza incognite e rischi: 8 webinar con la Camera di Commercio

Vendere all’estero apre nuove opportunità, ma significa anche confrontarsi con regole, procedure e responsabilità che possono rendere complessa la gestione quotidiana delle operazioni internazionali. Conoscere questi aspetti e saperli governare diventa quindi una leva importante per operare sui mercati esteri in modo più consapevole, evitando errori e affrontando con maggiore preparazione le diverse fasi dell’export. È con questo obiettivo che la Camera di commercio dell’Emilia promuove “Dall’operazione commerciale all’esportazione”, un ciclo di otto webinar gratuiti pensato per offrire alle imprese strumenti immediatamente utili nella gestione del commercio internazionale.

“Il valore del percorso – viene spiegato – sta soprattutto nella sua impostazione operativa: non un approfondimento isolato su singoli temi, ma un itinerario che accompagna l’impresa lungo le principali fasi di un’operazione internazionale, dalla trattativa fino agli aspetti doganali e fiscali, passando per contratti, pagamenti, trasporti, origine delle merci e controlli. Il percorso offrirà un quadro organico degli aspetti commerciali, contrattuali, doganali e fiscali del commercio internazionale, insieme ai temi relativi ai pagamenti, alla documentazione di trasporto e alla trade compliance. Saranno inoltre approfonditi gli elementi necessari per orientarsi tra normativa doganale e IVA, origine delle merci, restrizioni UE e strumenti di semplificazione”.

Gli incontri si terranno il mercoledì mattina, dalle ore 10 alle 13, a partire dal 7 ottobre fino al 16 dicembre 2026. Le imprese potranno scegliere se seguire l’intero percorso oppure partecipare esclusivamente alle sessioni più pertinenti rispetto alla propria attività. Il calendario prenderà il via il 7 ottobre con l’appuntamento dedicato ai profili doganali nelle operazioni internazionali. Il 14 ottobre si parlerà di contrattualistica internazionale e Incoterms 2020, mentre il 28 ottobre il focus sarà su pagamenti internazionali e documenti di trasporto. Il 4 novembre sarà dedicato a classificazione tariffaria e valore delle merci in dogana. Si proseguirà il 18 novembre con l’IVA nelle operazioni commerciali internazionali e il 25 novembre con controlli all’importazione e all’esportazione, Dual Use e sanzioni internazionali. Il 9 dicembre saranno approfonditi origine delle merci, Made in e tutela della proprietà intellettuale. A chiudere il ciclo, il 16 dicembre 2026, sarà l’appuntamento dedicato a Intrastat e strumenti doganali per facilitare l’export, tra cui luogo approvato doganale, cassetto doganale e status di AEO.

La partecipazione è gratuita. È richiesta la registrazione online, effettuabile tramite i link presenti nella pagina dedicata ad ogni singolo webinar sul sito della Camera di commercio www.emilia.camcom.it

Per informazioni: Camera di commercio dell’Emilia – Ufficio internazionalizzazione E-mail: internazionale@emilia.camcom.it.