Ferrovie europee, Bricchi porta la voce italiana “Dobbiamo guardare oltre la prossima generazione tecnologica”

«Dobbiamo guardare non alla prossima generazione tecnologica, ma addirittura a quelle successive». È il messaggio con cui il piacentino Andrea Bricchi, CEO di Brian and partners, ha portato la posizione del comparto ferroviario italiano al panel di InnoTrans dedicato al futuro delle comunicazioni ferroviarie, con Commissione europea, Europe’s Rail, ERA e i principali rappresentanti del settore. Una trasformazione che richiederà investimenti ingenti e anni di passaggio tra vecchi e nuovi sistemi. Bricchi ha indicato le priorità italiane: dare alle imprese regole certe per investire, garantire il funzionamento quotidiano di reti e treni e contribuire alle scelte europee attraverso la sperimentazione.

Specifiche europee condivise, continuità operativa e sperimentazione sono quindi le priorità al centro del contributo italiano al confronto su FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), ovvero le telecomunicazioni ferroviarie di nuova generazione, destinato a sostituire il GSM-R nelle critical communications tra treno e infrastrutture di terra. Serviranno investimenti per centinaia di miliardi di euro, nell’arco dei prossimi quindici anni, che rivoluzioneranno drasticamente tutta l’infrastruttura di terra e di bordo. «Il futuro ferroviario europeo ha bisogno di una direzione comune, ampiamente condivisa. E ha necessità di Paesi capaci di contribuire a tracciarla», ha sottolineato Bricchi, esprimendo soddisfazione per aver rappresentato la posizione italiana in un passaggio decisivo per l’evoluzione delle ferrovie europee. Non si parla della connettività degli smartphone dei passeggeri a bordo, che è invece legata ai singoli operatori telco, ma dei sistemi critici di comunicazione tra il treno e l’infrastruttura di terra, che portano con sé tutto il segnalamento e quindi la sicurezza e i servizi associati ai treni.

«La transizione verso FRMCS richiede di far avanzare insieme tecnologia, investimenti e scelte operative. Specifiche mature e stabili dovranno offrire alle imprese la certezza necessaria per investire, accompagnando una migrazione sostenibile e coordinata con l’evoluzione dell’ETCS, il sistema europeo di controllo della marcia dei treni. L’Italia non è seconda a nessuno e, anzi, si mette a disposizione per dare un contributo innovativo alla causa comune». Bricchi ha poi sottolineato che, per quanto a tutti interessi ottenere risultati futuribili e straordinari, al centro di questo percorso deve rimanere l’operatività quotidiana: per gli operatori ferroviari, la priorità è assicurare in ogni momento il miglior funzionamento delle reti e dei convogli. La preparazione della transizione dovrà quindi conciliare innovazione, esigenze del servizio e continuità di esercizio. Serviranno investimenti ingenti e molti anni di sovrapposizione tra i sistemi attuali e quelli futuribili.

La sperimentazione italiana nel 2027

L’Italia guarda quindi con grande interesse al consolidamento delle specifiche europee e intende contribuire attivamente alla loro costruzione, attraverso iniziative concrete, competenze e risultati condivisi. In questa prospettiva si inserisce la promozione di un test sul circuito di San Donato (Bo), previsto per il 2027, che includerà anche l’utilizzo di satelliti low orbit (LEO). L’obiettivo è mettere la sperimentazione al servizio del percorso europeo, fornendo elementi utili al miglioramento delle specifiche e alla preparazione dell’implementazione. «La solidità delle regole e il coraggio della sperimentazione devono procedere insieme», ha evidenziato Bricchi. «Stiamo verificando la sostenibilità dei test, sia tecnicamente che economicamente. Per questo motivo Brian and partners e il CIFI di Napoli hanno previsto, per il 4 Novembre, una nuova edizione della conferenza sul tema, che riunirà tutti i principali stakeholders: FS, RFI, Trenitalia, da un lato, e i player industriali Leonardo, Frequentis, Ericsson, Nokia, Funkwerk, Hitachi e Alstom». «Vogliamo che l’Europa sia una casa comune ed un elemento di massima condivisione e concertazione, come dovrebbe essere per tutti i temi di grande rilevanza. A guidare le nostre scelte non dev’essere solo la logica del profitto, ma anche e soprattutto la costruzione di qualcosa di buono, che migliori la vita delle persone. Dobbiamo pensare ai nostri figli e ai nostri nipoti, a rendere servizi sempre più efficienti», ha aggiunto. «Brian and partners esprime profonda gratitudine per la fiducia che i principali interlocutori del settore stanno accordando alla società come elemento di progetto, coesione e coordinamento».

Un ruolo che comporta la responsabilità di mettere in relazione competenze, esigenze operative e visioni industriali, favorendo la convergenza verso obiettivi comuni in una fase di profonda trasformazione del sistema ferroviario europeo. L’Italia intende consolidare la propria leadership internazionale anticipando i problemi, sperimentando nuove soluzioni e contribuendo alle scelte condivise, senza rinunciare ad un apporto innovativo e proattivo. Ci sono già test che coinvolgono molti Paesi. Quello italiano aggiungerà elementi innovativi. Una prospettiva nella quale l’innovazione assume anche un valore pubblico: mettere le eccellenze del Paese al servizio della casa comune europea, contribuendo a una ferrovia più efficiente, connessa e resiliente. «Tutto questo deve necessariamente passare da una sostenibilità tecnica ed economica, che stiamo verificando in queste settimane. La strada è tracciata e dobbiamo percorrerla insieme, trovando soluzioni efficaci a problemi complessi. Vorrei ringraziare di cuore il gruppo Ferrovie dello Stato, CIFI e tutti i partner industriali che stanno contribuendo a fare dell’Italia un Paese migliore», ha poi concluso il manager italiano, a fianco dei colleghi svedesi, spagnoli, greci, tedeschi e olandesi.