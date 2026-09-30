Festa dei nonni, venerdì 2 ottobre open day vaccinale in tre sedi della provincia

In occasione della Festa dei nonni, l’Azienda Usl di Piacenza promuove per venerdì 2 ottobre un open day vaccinale gratuito rivolto ai cittadini nati dal 1952 al 1961. L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica, vuole offrire un’occasione semplice e facilmente accessibile per aderire alle vaccinazioni raccomandate e recuperare o completare il proprio percorso di prevenzione. L’open day si svolgerà dalle 9 alle 12, contemporaneamente in tre sedi del territorio: a Piacenza, nella Casa della Comunità di piazzale Milano 2; a Borgonovo, nella Casa della Comunità di via Seminò 20 e a Fiorenzuola, nella sede dei servizi territoriali di via Roma 33. Durante la mattinata saranno disponibili gratuitamente le vaccinazioni contro Herpes Zoster, pneumococco e difterite-tetano-pertosse. Per partecipare non sono necessarie né la prenotazione né la ricetta: l’accesso è libero nelle tre sedi, nella fascia oraria indicata.

“La Festa dei nonni – sottolinea Alessandra Rampini, direttore Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda Usl di Piacenza – è un’occasione simbolica per ricordare quanto la prevenzione sia un investimento sulla propria salute e anche un gesto di cura verso le persone che ci sono vicine. Con questo open day vogliamo offrire un’opportunità semplice e facilmente accessibile per recuperare o completare vaccinazioni importanti in questa fascia di età”. “La vaccinazione – rimarca l’azienda sanitaria – rappresenta infatti uno strumento importante per proteggere la salute e ridurre il rischio di alcune malattie infettive e delle loro complicanze. La scelta di organizzare l’open day in occasione della Festa dei nonni vuole inoltre richiamare il valore della prevenzione come gesto di attenzione verso sé stessi e verso le persone con cui si condividono quotidianità, affetti e momenti di vita. Per avere informazioni sulle vaccinazioni fuori da questa fascia di età è necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia”.