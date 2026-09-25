Fine vita, Albasi (Pd) “Legge regionale dà garanzie”. FdI “Sospendere decreti attuativi”

“Condivido pienamente le parole del Presidente De Pascale. Da firmatario di questa legge, rivendico la scelta compiuta dall’Emilia-Romagna: non abbiamo voluto introdurre nuovi diritti nè modificare le condizioni stabilite dalla Corte costituzionale, ma dare regole, procedure e garanzie uniformi a persone che si trovano ad affrontare situazioni drammatiche. L’impugnazione del Governo apre ora un confronto davanti alla Consulta su alcuni profili giuridici, ma lascia intatto il problema di fondo: su una materia così delicata lo Stato continua a non approvare una legge nazionale”.

Così il consigliere regionale piacentino Lodovico Albasi (Pd) interviene in merito alla notizia dell’impugnazione, da parte del Consiglio del Ministri, della legge regionale dell’Emilia-Romagna sul suicidio medicalmente assistito. “E’ proprio questa assenza – afferma Albasi – che costringe le regioni ad assumersi una responsabilità. Trovo inoltre profondamente ingeneroso mettere in discussione il sistema delle cure palliative dell’Emilia-Romagna e il lavoro quotidiano delle professioniste e dei professionisti della nostra sanità. Sulla dignità di ogni persona, sulla qualità delle cure e libertà di scelta continueremo a sostenere con convinzione le ragioni della legge che abbiamo approvato in Assemblea legislativa nei mesi scorsi; una legge necessaria, di profonda dignità”.

FdI: “La Giunta sospenda l’efficacia dei decreti attuativi della legge sul fine vita” – Legge regionale sul fine vita: alla luce dell’impugnazione da parte del Consiglio dei ministri, la Giunta sospenda l’efficacia dei decreti attuativi, delle linee guida e dei percorsi clinico-organizzativi, nelle more del pronunciamento definitivo della Corte Costituzionale. Avvii, inoltre, un confronto con il ministero della Salute e la presidenza del Consiglio, rinunciando a difendere in sede giudiziaria una legge palesemente esorbitante dalle competenze regionali. È l’oggetto di un’interrogazione sottoscritta da tutti i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia.

“Le motivazioni dell’impugnazione – hanno spiegato i consiglieri – mettono in luce come l’impianto della norma regionale rischi di eludere i vincoli fissati dalla giurisprudenza costituzionale. Viene specificamente eccepito che la legge regionale non garantisce in modo adeguato, certo e strutturato l’effettiva parità di accesso alle cure palliative e a tutte le tutele assistenziali necessarie a supportare il malato, configurando il suicidio assistito come una via amministrativa preferenziale anziché come un’estrema ratio subordinata a un piano di sostegno globale. Il gruppo assembleare di Fratelli d’Italia ha manifestato, sin dalle prime fasi del dibattito in commissione e poi in Aula, una totale e motivata contrarietà al provvedimento, denunciando con fermezza la scelta della maggioranza di procedere a una repentina e ideologica ‘fuga in avanti’ su una materia che tocca i vertici dei principi etici, civili e costituzionali dell’ordinamento. La risposta alla sofferenza non può essere l’abbandono del paziente, ma una presa in carico sempre più efficace e umana da parte del sistema sanitario”.

“Il governo nazionale – hanno proseguito – ha recentemente incrementato i fondi destinati alle cure palliative di 40 milioni, portando lo stanziamento complessivo a 140 milioni. Nonostante tali ingenti risorse statali, molte realtà sanitarie territoriali soffrono ancora di gravi carenze nell’erogazione delle cure palliative. La decisione della giunta regionale guidata da Michele De Pascale di difendere a oltranza il provvedimento, interpretando l’impugnazione governativa come un mero ‘scontro politico’, ignora i reali profili di illegittimità sollevati e rischia di trascinare il Servizio sanitario regionale in una situazione di grave incertezza giuridica ed espositiva. Il personale medico e le direzioni delle Aziende sanitarie locali dell’Emilia-Romagna si trovano oggi in una posizione di estrema vulnerabilità operativa, dovendo applicare linee guida regionali su cui pende un giudizio di incostituzionalità, con il rischio di esporre gli operatori a contenziosi legali, responsabilità deontologiche e profili di incertezza applicativa”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere “qual è l’attuazione dei percorsi di cure palliative e come sono state impiegate in Emilia-Romagna le risorse statali stanziate a tale scopo” nonché per chiedere alla Giunta di “adottare garanzie a tutela di medici, comitati etici e personale amministrativo delle Ausl da potenziali azioni risarcitorie o rilievi penali e deontologici derivanti dall’applicazione di una norma regionale la cui legittimità è attualmente contestata dallo Stato”.

Fine vita, Castaldini (FI): “Al centro devono esserci la persona, i diritti e l’accesso concreto anche alle cure palliative” – “Il governo ha annunciato che impugnerà tre articoli della legge sul fine vita dell’Emilia-Romagna davanti alla Corte costituzionale. Nell’attesa della decisione della Corte la legge regionale resta in vigore così com’è. È interessante sottolineare che il ricorso – prosegue la consigliera – verte su tre articoli specifici, uno dei quali riguarda l’accesso alle cure palliative. Infatti, come avevo fatto tante volte notare in questi anni, anche con emendamenti alla legge che non sono stati accolti, tenere separati i percorsi di cure palliative e di suicidio medicalmente assistito è profondamente sbagliato, perché la persona è unita e in qualsiasi momento deve avere la libertà di poter cambiare idea di fronte a una proposta sempre presente, appropriata e convincente di cure palliative. La discussione da oggi non è più quella di stabilire se una legge sia giusta o sbagliata. Ora saremo chiamati come Assemblea legislativa, sollecitati dalla Corte costituzionale, a tutelare i diritti delle persone verificando l’equilibrio tra le diverse esigenze in campo, per fare in modo che il suicidio medicalmente assistito non diventi, per chi vive una condizione di sofferenza, l’unica alternativa concretamente percorribile“.