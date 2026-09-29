Foreste, Albasi (Pd): “Pensare a strumenti per le specificità del piacentino”

Il Consigliere regionale piacentino Lodovico Albasi (Pd) ha partecipato al Tavolo Regionale di Settore Forestale convocato dalla Regione Emilia-Romagna, portando all’attenzione dell’incontro alcune delle principali questioni che interessano il territorio piacentino e, in particolare, le aree interne e montane. “La futura programmazione forestale può rappresentare un’opportunità importante – sottolinea Albasi – ma deve riuscire a misurarsi con le caratteristiche molto diverse dei territori. Nel piacentino abbiamo innanzitutto una fortissima frammentazione delle proprietà, con boschi passati attraverso successioni ereditarie, proprietari talvolta difficilmente individuabili o residenti all’estero. A questo si aggiunge, soprattutto nell’alta montagna, la realtà storica dei comunelli, proprietà collettive nate secoli fa per consentire alle comunità locali di utilizzare il bosco e ricavarne risorse anche a beneficio delle proprie frazioni. Sono peculiarità che devono essere considerate”.

Altro tema sollevato da Albasi è quello dell’abbandono dei boschi e dei terreni agricoli. La progressiva perdita di redditività dell’attività agricola in montagna ha infatti favorito negli anni l’espansione spontanea delle superfici boscate su aree un tempo coltivate. “Dobbiamo evitare che l’abbandono diventi irreversibile. Quando un terreno non viene più coltivato, progressivamente viene riconquistato dalla vegetazione e può perdere la propria precedente funzione agricola. Per questo occorre rendere conveniente continuare a presidiare e gestire il territorio, sia per chi fa agricoltura sia per chi si prende cura del bosco”.

A questo si lega anche la necessità, secondo il consigliere, di individuare strumenti che facilitino il recupero e la gestione dei boschi oggi abbandonati, consentendo, nel rispetto della proprietà e delle norme forestali, a chi è disponibile a occuparsene di utilizzare anche il legname prodotto. “L’obiettivo non è semplicemente tagliare alberi, ma riportare una gestione ordinata nei boschi: favorirne la rigenerazione, governare le acque e ridurre le situazioni di rischio. Nel piacentino vediamo ancora le conseguenze del gelicidio del 2015, con alberi danneggiati o caduti rimasti in molte aree forestali. La manutenzione del bosco è quindi anche e soprattutto una questione di prevenzione del dissesto idrogeologico”. Albasi ha poi posto l’accento sulla necessità di costruire una vera filiera locale del legno, dalla gestione del bosco fino alla lavorazione e commercializzazione. “Una parte molto consistente del legname che utilizziamo arriva dall’estero, mentre contemporaneamente abbiamo superfici forestali che aumentano e spesso non vengono valorizzate. Dobbiamo programmare oggi pensando anche alla qualità del legno che produrremo tra quindici o vent’anni. Il bosco deve poter essere non soltanto un patrimonio ambientale, ma anche una risorsa economica per chi vive e lavora in montagna”.

Da qui anche la riflessione sugli strumenti della Politica agricola comune PAC e sulla necessità di rafforzare gli incentivi per la gestione forestale: “Se per un agricoltore è economicamente più conveniente mantenere un terreno agricolo che occuparsi di un bosco, è inevitabile che la gestione forestale venga trascurata. Dobbiamo rendere più conveniente anche mantenere, utilizzare in maniera sostenibile e valorizzare il patrimonio boschivo, sostenendo chi si occupa del taglio, della manutenzione e della commercializzazione del legname”. Il tutto, sottolinea Albasi, deve avvenire dentro una filiera regolata e tracciabile, capace anche di contrastare il commercio illegale del legname e di valorizzare maggiormente la produzione locale. Infine, il consigliere ha richiamato il percorso già avviato dalla Regione sui castagneti, evidenziando la necessità di definire con precisione le superfici interessate e di sostenere chi sceglie di mantenerle o recuperarle. “La sfida – conclude Albasi – è tenere insieme redditività, cura del territorio, prevenzione del dissesto e qualità della produzione forestale. Se vogliamo che la montagna continui a essere abitata e presidiata, anche il bosco deve tornare a rappresentare una risorsa e non essere semplicemente lasciato all’abbandono”.

TAGLIAFERRI (FDI) “NOI ABBIAMO GIÀ MESSO SUL TAVOLO UNA PROPOSTA CONCRETA PER LEGNO E FORAGGI” – «Fa piacere che anche il collega Albasi richiami oggi la necessità di costruire una filiera locale del legno e di restituire valore economico ai boschi della montagna piacentina. È esattamente il problema sul quale siamo intervenuti già nelle scorse settimane, non limitandoci però alla fotografia delle criticità, ma indicando una possibile strada concreta». Lo afferma il consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, ricordando il lavoro avviato sul bando regionale SRD15.2 “Ammodernamenti e miglioramenti”, approvato dalla Regione con una dotazione complessiva di appena 640 mila euro per tutta l’Emilia-Romagna.

«Il 2 settembre abbiamo chiesto formalmente alla Regione, attraverso un accesso agli atti, di conoscere il fabbisogno reale delle imprese forestali, il numero dei potenziali beneficiari, la distribuzione territoriale delle risorse con particolare riferimento a Piacenza, l’eventuale domanda destinata a rimanere senza copertura e soprattutto se vi fosse la disponibilità a rifinanziare la misura. Se vogliamo parlare seriamente di filiera forestale, infatti, bisogna partire anche dalla sostenibilità economica di chi nel bosco lavora». Il bando regionale prevede contributi per mezzi e attrezzature destinati ai lavori forestali, strutture per deposito, stoccaggio e prima lavorazione dei prodotti e anche impianti per la produzione di energia da biomassa forestale. «È proprio da qui – prosegue Tagliaferri – che avevamo sviluppato, insieme a Giampaolo Maloberti, un ragionamento ancora più ampio: creare nel Piacentino un centro per la valorizzazione delle risorse della collina e della montagna, capace di mettere insieme la filiera del legno e quella dei foraggi».

«Sul versante forestale significa dare uno sbocco economico al materiale ricavato dalla manutenzione e dalla gestione dei boschi, valorizzandolo, dove possibile, attraverso lavorazioni e produzioni come cippato e pellet, anziché continuare a considerare il bosco soltanto come un problema di manutenzione. Se la cura del territorio produce anche reddito, diventa più facile rendere continuativa la gestione forestale». Ma la proposta, sottolinea Tagliaferri, riguarda anche un’altra risorsa oggi in difficoltà nelle aree collinari e montane piacentine: il foraggio. «Abbiamo quantità di foraggio che incontrano crescenti difficoltà di mercato. La parte qualitativamente migliore potrebbe essere lavorata e riconfezionata in modo da renderla più facilmente conservabile e trasportabile verso gli allevamenti; il materiale di qualità inferiore, laddove tecnicamente e normativamente possibile, potrebbe invece essere destinato a processi di valorizzazione energetica. Significa provare a trasformare prodotti che oggi rischiano di avere scarso valore commerciale in una nuova opportunità economica».

Per Tagliaferri, quindi, il confronto aperto sulla futura programmazione forestale dovrebbe compiere un passo ulteriore. «Non basta dire che i boschi sono abbandonati, che la proprietà è frammentata o che serve una filiera del legno: sono problemi reali e condivisibili. Occorre costruire il pezzo che ancora manca tra la materia prima e il mercato. Un centro territoriale capace di raccogliere, lavorare, trasformare e commercializzare legno e foraggi potrebbe diventare uno strumento al servizio delle imprese e, contemporaneamente, del presidio della montagna». «Per questo accogliamo positivamente l’interesse manifestato oggi dal collega Albasi. Quando le buone idee cominciano a circolare significa che probabilmente avevamo visto giusto. Adesso, però, facciamo il passo successivo: dalle parole sulla filiera proviamo a costruire davvero la filiera».