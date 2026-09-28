Gala di Danza Oltre il passo, quando la danza diventa attraversamento: il Festival del Pensare Contemporaneo si è concluso domenica sera così, con grandi nomi del panorama della danza italiana, tutti ragazzi pieni di voglia di fare passati dalla scuola di ‘Amici’ di Maria de Filippi. A far risaltare il magico scenario del cortile di Palazzo Farnese, 19 esibizioni piene di salti, acrobazie, energia e tante emozioni. Gli artisti che hanno ballato sotto il cielo piacentino sono Chiara Bacci, Vanessa Bellini, Raffaele d’Anna, Alessio di Ponzio, Francesco Fasano, Alessio Gaudino, Alessio la Padula, Serena Marchese, Carola Puddu, Georgie Rose, Mommo Sacchetta e Mattia Zenzola.

Tra un’esibizione e l’altra, i ballerini hanno risposto a qualche domanda sulle loro vite da professionisti: hanno parlato dello strano passaggio dal palco al mondo televisivo, dei loro sogni nel cassetto e di come ci si sente a ballare sui grandi palchi dei concerti e programmi visti da milioni di persone. Fondamentale la presenza del coreografo Kristian Cellini, ideatore dell’ultimo duetto presentato da Carola Puddu e Francesco Fasano: al centro di questo passo a due regna protagonista la volontà di superare i limiti imposti dalla società, perché nel ballo non esistono.

di 16 Galleria fotografica Il Gala di danza Oltre il passo









Il Gala di Danza è stato reso possibile grazie al contributo di Crédit Agricole e la Fondazione Teatri di Piacenza, con la rappresentante Cristina Ferrari. L’Artist Manager Antonio Desiderio si è impegnato affinché fosse tutto perfetto e anche Katia Tarasconi, sindaco di Piacenza, ha speso qualche parola sullo spettacolo, mostrando quanto fosse grata di ospitare artisti di questo calibro nel Comune di Piacenza.