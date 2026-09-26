Gallese e il rischio di “interiorizzare” l’algoritmo: il nostro corpo ha bisogno di conflitto col reale

Dalla carne al codice: Gallese e Colamedici al Festival del Pensare Contemporaneo. Nel salone di XNL Piacenza si affronta uno dei temi più urgenti dell’era contemporanea: cosa resta del nostro corpo quando la vita si sposta dietro uno schermo? A guidare il pubblico in questo viaggio tra le neuroscienze e la filosofia sono Vittorio Gallese, tra i padri della scoperta dei neuroni specchio, e il filosofo Andrea Colamedici. L’occasione è la presentazione del loro ultimo libro, in un dialogo teso a esplorare il confine invisibile tra il sé biologico e il sé digitale, alla ricerca di una vera e propria “politica del sentire”.

Il punto di partenza di Gallese scardina secoli di dualismo: la mente non è un’entità astratta, la mente è il corpo. Il pensiero stesso è movimento e non può esistere una piena soggettività priva di azione. La nostra cognizione, spiega lo neuroscienziato, possiede cinque caratteristiche fondamentali ed è strutturalmente “embodied” (incarnata), situata nel mondo e da sempre estesa grazie alla tecnologia.

Dall’addomesticamento del fuoco fino alle protesi digitali, la tecnologia ha sempre posto enormi sfide evolutive alla specie umana. “Oggi percepiamo un’ansia profonda”, evidenzia Gallese, “perché sentiamo il mondo cambiare vertiginosamente sotto i nostri piedi”. Ma le resistenze ai nuovi media non sono una novità: come ricorda Colamedici con una punta d’ironia, perfino Platone fu un fiero tecnofobo nei confronti della scrittura, pur essendone stato un abile “ipocrita”, dato che ha affidato proprio ai testi scritti la sopravvivenza del suo pensiero integrale.

Il sé digitale non nasce per negare la nostra natura corporea, ma per registrare una realtà di fatto: la soggettività umana è in costante evoluzione e si modella sulla quantità e qualità delle relazioni interpersonali. “Per fare una mente ce ne vogliono almeno due”, osserva Gallese. Oggi che le interazioni non si consumano più soltanto in presenza, il nostro sé ha smesso di essere puramente analogico, diventando un’entità ibrida sospesa tra carne e codice.

Il pericolo principale del contesto digitale contemporaneo risiede nell’assenza di frizione. Il mondo reale oppone resistenza e, proprio attraverso questa resistenza, ci permette di costruirci come individui. Gli algoritmi moderni, i bot e i fidanzati virtuali sono invece progettati per offrirci una “sicofanzia” continua, compiacendoci ad ogni passo.

Il rischio più subdolo non è tanto che l’intelligenza artificiale diventi troppo simile all’umano, ma il processo inverso: che l’uomo interiorizzi lo stile di relazione piatto, privo di scontro e prevedibile dell’algoritmo, trasferendolo nella vita reale. Da qui la difesa di Gallese del valore del conflitto generativo: il conflitto, ben distinto dalla guerra, è uno dei principali strumenti non violenti che permettono la crescita individuale e collettiva.

Smettere di considerare il nostro rapporto con il mondo come un’estraneità per riconoscerlo come una “reciprocità chiasmatica” richiede però un cambio di passo. Gallese lancia un appello chiaro dal palco del Festival: di fronte a un mondo sempre più complesso, esigente e frettoloso, occorre “mettere il piede sul pedale del freno”.

La proposta è quella di rallentare i tempi, estendendo i periodi di formazione universitaria e superiore e avviando una vera e propria rivoluzione didattica. La tecnologia non è mai neutrale e addossare la colpa delle derive digitali ai soli giovani significa non cogliere la natura profonda di questo cambio di paradigma. Serve, oggi più che mai, un’educazione al riconoscimento del sé per tornare a mettere la capacità del corpo di entrare in risonanza con l’altro al centro della nostra vita condivisa.