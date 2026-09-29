Garante degli anziani: a Fiorenzuola ripreso il ricevimento al pubblico

Terminata la pausa estiva, è ripreso il servizio di ricevimento al pubblico, presso il Municipio cittadino, da parte del Garante dei diritti delle persone anziane del Comune di Fiorenzuola d’Arda, figura istituita dall’Amministrazione comunale nel 2021 ed avente la finalità di tutelare i diritti delle persone anziane in grado di svolgere una vita attiva, così come la dignità delle persone in condizioni di fragilità, al fine di garantire il pieno rispetto dei loro diritti. È possibile fissare l’appuntamento con il Garante dei diritti delle persone anziane – per il cui incarico è stata nominata nel 2022, con successiva proroga, la psicologa Daniela Cabras – contattando telefonicamente il numero 0523-989220 o inviando una mail all’indirizzo garante.anziani@comune.fiorenzuola.pc.it.

Le finalità del Garante dei diritti delle persone anziane – Il Comune di Fiorenzuola d’Arda è stato tra le prime Amministrazioni in Regione ad istituire la figura del Garante dei diritti delle persone anziane: tra le finalità dell’attività del Garante, ci sono inoltre l’attenzione sull’applicazione, a livello cittadino, di tutte le norme, interne e internazionali, adottate in materia di tutela dei diritti delle persone anziane, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Fiorenzuola d’Arda; il sostegno rivolto ad ogni iniziativa volta a prevenire e impedire ogni discriminazione di anziani, e ad assicurare loro l’erogazione di prestazioni adeguate atte a soddisfarne il diritto alla salute e il miglioramento della qualità di vita, e la collaborazione con il Settore e i Servizi comunali competenti – oltre che con i gestori e operatori del settore – per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i loro diritti civili e sociali. Il Garante è inoltre attivo sul territorio per la promozione di iniziative, a finalità conoscitiva, sulla condizione delle persone anziane; sull’accessibilità dei servizi e sul rispetto e tutela dei loro diritti nell’erogazione e fruizione degli stessi servizi sul territorio.