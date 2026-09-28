Gas Sales Bluenergy, anche McHenry in gruppo. Martedì test con Prata

Archiviato con esito positivo il quarto allenamento congiunto giocato a Cuneo, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si appresta ad affrontare oggi, con una doppia seduta di lavoro, la sesta settimana di preparazione che porta domani, martedì 29 settembre, un allenamento congiunto con Tinet Prata di Pordenone e sabato 3 ottobre a Schio il Memorial Masiera Day. Da oggi al gruppo si è aggregato il centrale statunitense Merrick McHenry mentre mercoledì 30 settembre arriverà l’altro americano Cooper Robinson per iniziare con lo staff medico biancorosso il percorso di recupero dopo l’intervento al ginocchio destro e giovedì 1° ottobre al PalabancaSport tornerà Gianluca Galassi. E sempre da oggi ad affiancare Boninfante e Papi l’assistente allenatore Antonio Mariano, reduce dal quarto posto agli Europei con la Slovenia.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sta lavorando in palestra oramai da cinque settimane in vista della nuova stagione. Sono ora undici i giocatori della nuova rosa che stanno lavorando agli ordini di coach Dante Boninfante: i palleggiatori Paolo Porro e Dragan Travica, gli schiacciatori Miguel Gutierrez, Manuel Zlatanov e Nikola Brborić, gli opposti Alessandro Bovolenta e Henri Leon, i centrali Francesco Comparoni e Merrick McHenry e i liberi Domenico Pace e Francesco Rizzo. A loro sono aggregati i centrali Luca Fraleone e Luca Kotlar e lo schiacciatore Francesco Destro del settore giovanile e della serie B.

Martedì 29 settembre, quinto allenamento congiunto stagionale per i biancorossi: al PalabancaSport arriva Tinet Prata di Pordenone, formazione neopromossa in SuperLega, un nuovo test che consentirà allo staff tecnico di valutare ulteriormente la condizione del gruppo e i progressi fatti nel corso della preparazione. Inizio dell’incontro è fissato alle ore 17.30, ingresso libero e sarà possibile accedere al PalabancaSport dal foyer 2 dalle ore 17. La settimana proseguirà poi sabato 3 ottobre con una nuova uscita al Palasport Livio Romare di Schio dove con inizio alle ore 17 Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza affronterà la Pallavolo Padova, gara che assegnerà il Memorial Masiera Day. La preparazione della formazione biancorossa entra così in una fase sempre più significativa: dopo aver superato positivamente i primi test stagionali, l’obiettivo è continuare il percorso di crescita attraverso confronti di livello che possano offrire indicazioni concrete allo staff tecnico e permettere alla squadra di arrivare nelle migliori condizioni all’esordio ufficiale della stagione.

Merrick McHenry: “E’ stata un’estate molto intensa e soddisfacente, adesso sono felice di essere arrivato a Piacenza ed iniziare questa nuova avventura. La SuperLega è un sogno per me, sono molto felice ed emozionato di poter finalmente competere in questo campionato e mi sento onorato di poter lavorare a fianco di giocatori molto importanti ed indossare la maglia di questo club”.

Programma di lavoro settimanale

Lunedì: pesi; palla

Martedì: riposo; ore 17.30 allenamento congiunto con Tinet Prata di Pordenone

Mercoledì: riposo; pesi e palla

Giovedì: riposo; palla

Venerdì: pesi e palla; palla

Sabato: h.13.00 partenza per Schio; ore 17.00 Memorial Masiera Day con Pallavolo Padova

Domenica: riposo