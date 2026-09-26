Gas Sales in campo a Cuneo. Boninfante “Test utile, fatti passi avanti”

A Cuneo un test utile per proseguire la crescita – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a Cuneo cala il poker. Quarto allenamento congiunto della stagione e quarta vittoria questa volta lontano da casa. Al Palasport di Cuneo i biancorossi hanno superato l’Acqua Sant’Anna Cuneo per 3-1 (19-25, 23-25, 28-30, 25-22); dopo aver vinto i primi tre set hanno lasciato ai padroni di casa il quarto. Prosegue senza sosta il percorso di avvicinamento al campionato della formazione biancorossa, che dopo i successi ottenuti nelle precedenti uscite contro EnergyTime Campobasso, Belluno Volley e Valsa Group Modena, ha vissuto un importante banco di prova contro un’avversaria di pari categoria e che da tempo può contare sull’organico al completo e su un lavoro di preparazione già consolidato. Piacenza, al contrario, continua il proprio percorso di avvicinamento alla nuova stagione con alcune assenze ancora significative legate agli impegni internazionali dei propri giocatori.

Al di là del risultato, il confronto ha fornito indicazioni importanti allo staff tecnico biancorosso, chiamato in questa fase della preparazione a gestire carichi di lavoro elevati e a far crescere l’intesa tra i giocatori attualmente a disposizione. Ogni allenamento congiunto rappresenta infatti un tassello fondamentale nel percorso di costruzione della squadra che, settimana dopo settimana, continua a compiere passi avanti verso l’inizio della stagione ufficiale. Prossimo impegno martedì 29 settembre al PalabancaSport con Tinet Prata di Pordenone, fischio d’inizio alle ore 17.30.

La sfida – Coach Dante Boninfante in avvio ha schierato Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Kotlar al centro, Gutierrez e Zlatanov alla banda, Domenico Pace è il libero. Matteo Battocchio ha risposto con Argilagos e Feral in diagonale, Codarin e Mosca al centro, Champlin e Strehlau alla banda, Loubeyre è il libero. C’è grande voglia di pallavolo a Cuneo e il tanto pubblico sugli spalti è lì a dimostrarlo. Le due squadre in campo certo non si risparmiano fin dai primi scambi, il primo allungo è di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (6-9) con l’ace di Comparoni, Cuneo dopo il time out di Battocchio pareggia i conti a quota nove. Equilibrio in campo ma sul 13 pari sono i biancorossi a fare la voce grossa con Zlatanov e Bovolenta sugli scudi, l’ace di Comparoni vale il più cinque (15-20), il primo di sei set point arriva con Zlatanov (18-24), Piacenza chiude alla seconda occasione.

In campo c’è Fraleone per Kotlar, il primo time out di Boninfante arriva quando Cuneo impatta a quota 11, con l’ace di Feral, dopo aver recuperato un paio di punti ai biancorossi. Si vedono lunghi scambi, il pubblico gradisce, Comparoni ed ace di Bovolenta, biancorossi ancora avanti di due (11-13). Accelera Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, il primo tempo di Comparoni vale il più cinque (12-17), Cuneo recupera ed impatta a quota 18 sull’attacco out biancorosso, nuova parità a quota 20. Formazione biancorossa ancora avanti con il muro ad uno di Bovolenta (20-22), nuova parità, il set point è di Piacenza (23-24), chiude Bovolenta.

A quota 9 squadre a braccetto, Zlatanov, Bovolenta a muro, Gutierrez e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è avanti di tre (9-12), doppio cambio in casa biancorossa con Travica e Leon in campo al posto di Bovolenta e Porro. L’attacco vincente di Leon consegna quattro punti di vantaggio ai suoi (14-18), il francese difende e poi attacca (16-21), dentro Brborić per Zlatanov, Cuneo si porta a due lunghezze (19-21) e Boninfante chiama tempo. Cuneo trova la parità a quota 23 con l’ace di Feral e poi il vantaggio (24-23), nuova parità. Il match ball è biancorosso (24-25) ed è annullato, nuova occasione con Leon (25-26), nuova parità. Piacenza ha ancora un’occasione per chiudere (26-27) ma non va. Ora è Cuneo che può chiudere (28-27), nuova parità. Il muro di Comparoni vale un altro match ball (28-29), chiude Gutierrez. Si gioca un quarto set. In casa biancorossa spazio un po’ a tutti, Cuneo guida le danze (8-5), vantaggio che i piemontesi mantengono strada facendo (21-16), due ace consecutivi di Leon valgono il meno due (23-21), Cuneo chiude alla seconda occasione.

Dante Boninfante: “Un buon test, siamo stati sul pezzo soffrendo quando c’è stato da soffrire come nel terzo set, Sono soddisfatto, abbiamo fatto passi in avanti anche se qualcosina c’è ancora da registrare ma va bene così”.

Il tabellino

Acqua Sant’Anna Cuneo – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 1-3

(19-25, 23-25, 28-30, 25-22)

Acqua Sant’Anna Cuneo: Codarin 12, Feral 17, Champlin 9, Mosca 6, Argilagos 5, Strehlau 7, Loubeyre (L), Giraudo 3, Coscione, Sala 5, Volpe 4, Cavaccini (L), Barberio 1, Cakic-Krisoffersen. All. Battocchio.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Comparoni 12, Porro 3, Zlatanov 18, Kotlar 1, Bovolenta 18, Gutierrez 6, Pace (L), Fraleone 1, Brborić 3, Leon 8, Travica, Rizzo (L), Destro. All. Boninfante.

Note: durata set 22’, 28’, 35’ e 23’ per un totale di 108’. Acqua Sant’Anna Cuneo: battute sbagliate 17, ace 9, muri punto 7, errori in attacco 13, ricezione 51% (25% perfetta), attacco 47%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 17, ace 8, muri punto 6, errori in attacco 8, ricezione 49% (20% perfetta), attacco 49%.