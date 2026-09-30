Gas Sales prosegue la campagna abbonamenti: dal 5 ottobre le tessere

Prosegue con ottimi riscontri la campagna abbonamenti di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la stagione 2026-2027 che permetterà, a chi lo sottoscriverà, l’accesso al PalabancaSport per tutte le partite che la squadra biancorossa disputerà in casa: Regular Season, Playoff, eventuale Quarto di Finale di Coppa Italia e tutte le partite della CEV Volleyball Cup. La prima partita casalinga di CEV Volleyball Cup potrebbe essere disputata in sede diversa dal PalabancaSport, l’abbonamento sarà comunque valido e utilizzabile anche in tale occasione.

La società ricorda inoltre che a partire da lunedì 5 ottobre sarà possibile ritirare le tessere acquistate presso gli Uffici di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in Viale dell’Artigianato 26 – Piacenza. Gli orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12, il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17. Solo giovedì 8 ottobre la consegna è prevista dalle ore 10 alle ore 12 e venerdì 9 ottobre dalle ore 15 alle ore 17. È inoltre possibile, per i tesserati di Società Sportive acquistare, nei settori Curva Sant’Antonino e Curva Bovo, l’abbonamento al prezzo speciale di € 150. L’abbonamento potrà essere acquistato unicamente su prenotazione inviando una e-mail a biglietteria@youenergyvolley.it allegando i documenti comprovanti il tesseramento per la stagione 2026-2027.

Terza fase (fino a inizio campionato)

• Abbonamento Tribuna Farnese € 400 (intero), € 295 (ridotto), € 65 (Under 12)

• Abbonamento Tribuna Gotico € 345 (intero) € 265 (ridotto), € 65 (Under 12)

• Abbonamento Tribuna Po e Tribuna Primogenita € 325 (intero), € 250 (ridotto), € 65 (Under 12)

• Abbonamento Curva Sant’Antonino e Curva Bovo € 220 (intero), € 200 (ridotto), € 65 (Under 12)

L’abbonamento ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1956 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2005 compreso e successivi), l’Under 12 è riservato ai nati nel 2014 e successivi, potrà essere venduto solo se acquistato insieme ad un abbonamento intero o ridotto Over 70.

Abbonamento Vip – Tutti coloro che vorranno assistere alle gare casalinghe di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza da un posto privilegiato e godere di servizi esclusivi potranno sottoscrivere un abbonamento Vip fino ad esaurimento posti: maggiori informazioni si potranno avere scrivendo a m.uccelli@youenergyvolley.it.

Gas Sales Energia anche per la prossima stagione premia i clienti tifosi della squadra con una promozione a loro dedicata e che prevede uno sconto in bolletta pari a 50 €. E da quest’anno ancora più vantaggi per tutti gli abbonati grazie ai Partner Benefit della Campagna Abbonamenti: mostrando l’abbonamento stagionale nominativo nei punti convenzionati e consultabili sul sito www.gassalespiacenza.it. si potranno avere agevolazioni e sconti. Per gli iscritti al Club Lupi Biancorossi sono previste ulteriori vantaggi, per conoscere tutti i dettagli: lupibiancorossi@hotmail.com.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket. Chi deciderà di acquistare l’abbonamento tramite la piattaforma Vivaticket avrà la possibilità di distribuire il saldo in tre rate, tutte le informazioni sul sito www.vivaticket.com.

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; Filiale di Fiorenzuola (Centro).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Sportelli Gas Sales Energia

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.

Per ulteriori informazioni: tel. 0523 1886341; biglietteria@youenergyvolley.it.