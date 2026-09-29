Gionata Mirai (Teatro degli Orrori) in scena alla Coop Infrangibile

Giovedì 1 Ottobre alle ore 21,30 in scena Gionata Mirai alla Cooperativa Popolare Infrangibile di Via Alessandria 16, Piacenza.

Tra i protagonisti della scena indipendente italiana degli ultimi vent’anni, Gionata Mirai è fondatore e leader dei Super Elastic Bubble Plastic, power trio post-hardcore attivo dalla metà degli anni Duemila con tre album all’attivo (‘The Swindler’, ‘Small Rooms’, ‘Chances’) e quasi duecento date live in tutta la penisola. È inoltre chitarrista e co-fondatore de Il Teatro degli Orrori, band nata insieme a Pierpaolo Capovilla, Francesco ‘Franz’ Valente e Giulio Ragno Favero, e protagonista di una delle parabole più rilevanti del rock italiano degli ultimi vent’anni, dall’album ‘Dell’Impero delle Tenebre’ (2007) fino al disco omonimo del 2015.

Parallelamente all’attività con le band, Mirai ha sempre coltivato una dimensione solista legata alla chitarra acustica e alla tradizione fingerpicking — John Renbourn, Leo Kottke, John Fahey i riferimenti dichiarati. Nel 2011 pubblica ‘Allusioni’ (La Tempesta / Niegazowana), suite per chitarra a dodici corde in cinque movimenti, seguita da oltre cento concerti in formato solo.

Nel 2017 esce ‘Nelle mani’ (La Tempesta / Casa Lavica), il suo secondo lavoro, mentre nel 2023 firma la colonna sonora di ‘Dallarte’, documentario su Lucio Dalla diretto da Jonny Costantino. ‘Primitivo’ è il terzo capitolo solista e prosegue in quella direzione: personale, immediato, senza filtri.