Giuseppe Mazzaglia torna in biancorosso. Nuovo stop muscolare per Sereni

Giuseppe Mazzaglia torna al Piacenza: il club annuncia l’ingaggio del centrocampista classe 2006, cresciuto nel settore giovanile del Como, che nella scorsa stagione, alla sua prima esperienza con la maglia biancorossa, aveva collezionato in Serie D 28 presenze, impreziosite da un gol e tre assist. Mazzaglia, che arriva a Piacenza dopo la breve esperienza alla Folgore Caratese, ha sottoscritto un contratto per un anno con opzione per la stagione successiva. Termina invece l’avventura in biancorosso per il giovane difensore Simone Abbondanza, arrivato in estate: il club ha comunicato la rescissione del contratto.

Intanto brutte notizie per Franzini, che sarà ancora costretto a fare a meno dell’attaccante Marcello Sereni: una recidiva del precedente problema muscolare lo terrà lontano dai campi per circa quattro settimane.