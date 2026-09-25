Perché cimentarsi nella scrittura, quando si ha già una prestigiosa carriera come attore, ricca di soddisfazioni e premi? Luigi lo Cascio, ospite dell’edizione 2026 del Festival del Pensare Contemporaneo a Piacenza, davanti a un gremito salone di palazzo Gotico, ha ricordato la domanda che gli è stata posta al festival della letteratura di Mantova, in occasione della presentazione del suo primo romanzo, Ogni ricordo un fiore (Feltrinelli). “In realtà mi chiedo perché tutti gli attori non scrivano: con il nostro lavoro siamo immersi nelle parole. Diventiamo parole, siamo l’immediata trasposizione della scrittura” ha detto. Forse è l’idea del confronto con gli autori immortali da portare in scena, a scoraggiare.

Ma la scrittura personale, ha ricordato Lo Cascio, durante il dialogo con il giovane poeta Giorgiomaria Cornelio, nasce da un bisogno, è un riflesso che nasce dalla scoperta della scrittura. “Perché scrivevo allora? Per esistere in una forma diversa da quella dell’attore”. Per non essere le parole di un altro. Ma le proprie. “Esisto anch’io in un’altra forma, seppur piccola, delle dimensioni di un quadernetto da tenere nascosto in un cassetto”. I primi lettori e sostenitori sono diventati gli amici dell’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico: Fabrizio Gifuni, Pierfrancesco Favino. “Alessio Boni – ricorda – è stato il primo a leggere le mie poesie in pubblico. Aveva girato un film con Carlo Lizzani e il regista lo aveva invitato alle serate letterarie che organizzava, chiedendogli di leggere le poesie di un autore a sua scelta”. Con una mossa che ricorda il maturando morettiano di Ecce Bombo, Boni propose i versi del suo amico, Luigi Lo Cascio.

di 43 Galleria fotografica Festival del Pensare Contemporaneo, la seconda giornata









Ma com’è il Lo Cascio scrittore? Un autore che predilige storie brevi, racconti che hanno il ritmo di una poesia o di una canzone, come il secondo libro, sempre edito da Feltrinelli, Storielle per granchi e scorpioni. “Non è un genere molto amato dagli editori – scherza Lo Cascio – e poco apprezzato nei concorsi. Ma in Italia abbiamo grandissimi autori di racconti brevi, come Calvino. Io distinguo tra la scrittura e il libro, la prima è quotidiana, che arriva quasi come una folgorazione. Il libro invece richiede una prospettiva e una forza propulsiva. Non è un caso se ho iniziato a scrivere nel 1991 e ho pubblicato il primo libro nel 2018, quasi 20 anni dopo. Ecco, io penso a Poe, che diceva che un racconto deve durare il tempo necessario per essere letto: l’esperienza della lettura deve essere come quella della scrittura, una folgorazione”. E poi, del resto, non sono frammentarie anche le nostre vite?

“Scrivere non è facile: la scrittura è sempre autobiografica. Come diceva Flaubert, ‘Madame Bovary sono noi’. Non è tanto per l’identificazione con i propri personaggi, ma è lo stile, la postura che si adottano nelle parole. Uno dice tutto di sé nella scrittura. Per molti è un esercizio curativo, per altri è una malattia, scrivere è un mettere tra parentesi il mondo e affrontare un corpo a corpo tra te e la lingua”.