Forse il problema è proprio il modo in cui continuiamo a guardare l’adolescenza: con la fretta di chi aspetta che la tempesta passi, convinto che prima o poi riemergerà il bambino di un tempo. Ma da quegli anni non si torna indietro, si esce trasformati. È attraversando le crepe, mentre il corpo cambia e le vecchie certezze si sfaldano, che una persona comincia a diventare se stessa. Questo il filo conduttore dell’incontro “Attraversare per diventare”, tenutosi domenica 27 settembre nella sezione XNL Piacenza nell’ambito del Festival del Pensare Contemporaneo, con la presentazione del nuovo libro di Michela Marzano, La sofferenza che non parla. Adolescenti, adulti e il coraggio dell’ascolto (Laterza, in libreria dal 18 settembre).

Molto di ciò che gli adolescenti non riescono a dire finisce nel modo in cui mangiano, dormono o si feriscono: è la sofferenza che non parla. Prendersi cura di loro comincia allora meno dallo spiegare come si sta al mondo e più dall’imparare ad ascoltarli anche quando tacciono, perché è in quell’ascolto che, sotto la fatica e lo smarrimento, si vede brillare qualcosa che chiede soltanto di essere riconosciuto.

di 8 Galleria fotografica Festival del Pensare Contemporaneo, la quarta giornata









Nel suo intervento, la scrittrice e filosofa ha scoperchiato le omissioni e i silenzi con cui il mondo adulto tenta di proteggersi dal dolore dei più giovani. L’adolescenza è per definizione un attraversamento, una crisi biografica e strutturale che fa parte della condizione umana, ma che spesso diventa un momento di blocco di diversi aspetti, tra cui il peso, l’aspetto e il comportamento. C’è un rimandare continuo, uno sguardo che preferisce deviare quando il disagio si fa troppo denso. “Spesso tra questi temi di cui si parla sempre, non si parla quasi mai di suicidio e autolesionismo”, ha ricordato Marzano, ponendo l’accento sul vocabolario prudente, quasi anestetizzato, con cui si narra la cronaca. Un ritardo di un treno sul tabellone, una notizia liquidata con fretta senza chiedersi il perché: “Dico per esperienza diretta, ‘investimento’ è la parola usata per dire suicidio perché è scomodo e nessun giornale ne parla. Ancora ieri è successo, ma nessuno ne ha parlato. In Francia, nel 2025, la percentuale maggiore di morti giovanili è il suicidio, e in Italia i dati sono simili, ma si parla genericamente di ‘incidenti'”.

Esiste un tabù ostinato sul pronunciare certi termini. C’è un’inclinazione rassicurante nel ribaltare il rapporto tra cause e conseguenze, incolpando i dispositivi elettronici, l’intelligenza artificiale, i videogiochi o i lasciti della pandemia. O nel liquidare i giovani con una nuova etichetta come “Generazione AnZia”, come se bastasse un’espressione alla moda per descrivere uno stato devastante di disagio. Ma per Marzano non è quasi mai colpa della tecnologia: i cellulari, l’isolamento e la dipendenza non sono la causa, bensì la conseguenza angosciosa della paura del giudizio. Per capire davvero senza parlare dei ragazzi senza viverli in prima persona, l’autrice ha scelto di trascorrere un anno nei centri in cui vengono organizzati gruppi di parola per ragazzi, genitori e insegnanti,

comprendendo che i giovani di oggi non sono gli stessi di 30 anni fa.

Il nodo di tutto è la totale incapacità degli adulti di ascoltare, aprirsi all’alterità di chi è di fronte e prendere sul serio ciò che si dice. “I nostri ragazzi non sono ammalati, non devono essere aggiustati e non devono guarire”, ha scandito Marzano. “Non devono guarire, poi da cosa, dalla vita che ci sbrana e ci sotterra per natura?”. È rarissimo che dietro un sintomo ci sia una patologia psichiatrica. Oggi si usano diagnosi troppo affrettate come targa o badge che pretendono di dire a insegnanti e genitori cosa fare per scaricare la responsabilità. Quando compare il sintomo visibile sul corpo, nella fame o nel sonno, si arriva in realtà alla fine: i ragazzi finiscono per scontrarsi con un muro trasparente, non sentendosi visti, ascoltati né riconosciuti, schiacciati dalla mole di aspettative degli adulti che non vedono loro ma la propria idea del loro bene.

Non si passa tempo con loro nelle giuste condizioni di accoglienza e non si permette loro di sbagliare, portandoli a non fidarsi più dei propri genitori. Gli adulti vivono la paura della paura che essi stessi hanno del vederli star male, ponendosi una domanda scomoda: chi tra i genitori sarebbe davvero disposto a parlare con i propri figli di suicidio? Ed è qui che, di fronte al silenzio degli adulti, i ragazzi finiscono per fare domande su ChatGPT.

Verso la fine, la riflessione di Marzano invita a un cambio di rotta: attraversare le emozioni anziché controllarle o temerle. Questo sguardo critico si riflette anche sulle recenti riforme scolastiche. La filosofa si è detta apertamente contraria al divieto assoluto dei telefoni a scuola e al nozionismo mnemonico come l’imparare a memoria I Promessi Sposi o i canoni di Dante: al contrario, servono nuovi stimoli capaci di comprendere i reali bisogni dei ragazzi, modellando su di essi i decreti educativi anziché su ciò che gli adulti presumono sia il loro bene.