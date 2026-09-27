Il derby sotto canestro della Bakery va a Fidenza (83-76)

Prima giornata di campionato con derby per la Bakery Basket impegnata sul campo della Fulgor Fidenza, già incrociata nel fitto pre-campionato biancorosso. La trasferta al PalaPratizzoli entra subito nel vivo di fronte ad un pubblico davvero acceso: Galdiolo e Pietro Milani portano sul più quattro la Bakery (6-10), Restelli risponde con una tripla che riporta sotto i gialloblu che passano poi in vantaggio (20-17) quando mancano due minuti al termine. Paoletti spinge in attacco, tripla di Pietro Milani a segno in una sfida piuttosto rovente. Prosek trova due punti e un fallo nel finale: dalla lunetta il venticinque pari; Fidenza non ci sta e nell’ultima azione chiude il tiro del 27-25. Secondo quarto che riparte con un ritmo meno forsennato: Yak Deng trova il quarto punto personale da centro area, El Agbani lo segue nell’azione successiva dopo un rimbalzo difensivo per il più quattro a tabellone, Grasso limita il passivo a tabellone (34-35). Restelli spinge in avanti i suoi con la Fulgor che a meno due giri di lancetta si ritrova in parità (38-38); Prosek sceglie la soluzione di potenza (38-40), Paoletti lancia la Bakery dopo una grande lettura in chiave difensiva: si chiude 41-42 dopo la tripla nel finale di Fidenza.

Paoletti assolutamente imprendibile nel terzo periodo con sette punti a sottolineare la continuità offensiva Bakery vista nel primo tempo. Grasso conferma però la serata di grazia con Fidenza che torna prepotentemente avanti sul più otto, limato da un libero di Yak Deng: diversi i palloni rubati dai padroni di casa con la Bakery che torna a meno sette (62-55), Prosek scarica ancora per lo stesso Deng (62-57) ma Fidenza risponde con un due su due dalla lunetta. El Agbani prova a limare i tanti errori biancorossi del terzo quarto, si va in archivio 66-61. La Bakery trova quattro punti pesanti in avvio di ultimo quarto (66-65): Yak Deng fa davvero la differenza, sfuma il gioco da tre punti per Quarta che trova un libero su due. Fidenza sbatte sulla difesa biancorossa con un punto a dividere le due formazioni (67-66) ma tanta intensità. Finale che prende la direzione dei padroni di casa (80-75), due triple biancorosse trovano soltanto il ferro con il match che si chiude 83-76.

FULGOR FIDENZA-BAKERY BASKET PIACENZA 83-76 (27-25, 41-42, 66-61)

BAKERY BASKET PIACENZA: Yak Deng 13, Galdiolo 8, Beccari, Milani Pietro 7, Milani Riccardo 5, Paoletti 15, Prosek 13, Quarta 6, El Agbani 9. NE: Callegari, Fanè, Marroni. All. Salvemini. Ass.ti: Bernini, Bazzoni.