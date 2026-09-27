Il Pd di Piacenza parla di sicurezza, al via ciclo di incontri

di - 27 Settembre 2026 - 11:54

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Massimiliano Gobbi segretario provinciale Pd

Inizia giovedì 1° ottobre, alle 21, a Castelvetro, il ciclo di incontri sul tema della sicurezza organizzato dal PD provinciale di Piacenza. Sarà il primo di una serie di appuntamenti, distribuiti su tutto il territorio provinciale, aperti al pubblico e ai quali sono invitati non solo gli iscritti al partito, ma anche elettori, amministratori e consiglieri comunali.

Due i momenti all’interno di questi incontri. “Il primo sarà dedicato all’ascolto, per accogliere le voci dei territori, poiché, a seconda del luogo e della comunità con cui ci si confronta, cambiano i bisogni, le paure, i conflitti e le aspettative. La pretesa di fornire una risposta calata dall’alto, immutabile, che si limiti a indicare ripetitivamente presunte cause solo su basi ideologiche, non porta ad alcun risultato, come testimoniato dalla realtà che osserviamo. Il secondo momento sarà dedicato alla condivisione e alla discussione delle posizioni e degli orientamenti del Partito, accogliendo riscontri, critiche e proposte da raccogliere eventualmente in un documento condiviso che, se approvato a livello provinciale, qualora se ne verificasse l’opportunità, potrebbe essere inviato come contributo alla segreteria regionale” fa sapere la segreteria del partito.

ciclo di incontri sicurezza

Nel corso delle serate si tratteranno diversi aspetti: compiti e limiti dei diversi livelli istituzionali, a partire dal concetto fondamentale che sicurezza e ordine pubblico sono una primaria responsabilità dello Stato; tutela reale delle forze dell’ordine; azioni per migliorare le politiche migratorie; disinnesco delle tensioni sociali.

“La sicurezza è un tema che non può rimanere estraneo alla sinistra – afferma il segretario provinciale Massimiliano Gobbi – poiché è difesa dei più deboli, non privilegio dei più forti o agiati; è tutela dei diritti, rispetto delle leggi e, soprattutto, garanzia di libertà e democrazia per tutti. In realtà, sicurezza e ordine pubblico dovrebbero essere un bene comune e non un terreno di scontro per guerriglie ideologiche e populismi, sia di destra che di sinistra. Purtroppo, nell’area di centrosinistra, a mio avviso dobbiamo riconoscere di non avere fino a oggi presidiato al meglio questo terreno”.

“Si critica il PD dicendo che ci stiamo lanciando all’inseguimento della destra – prosegue il segretario – in realtà non è così, anche perché non c’è niente da inseguire. Da anni loro additano come madre di tutti i problemi il numero crescente di immigrati, incolpando la sinistra, eppure da 4 anni governa il centrodestra e da più di 15 anni i flussi migratori sono gestiti sulla base di una loro legge, la Bossi/Fini. Sono stati proclamati blocchi navali impraticabili, realizzati inutili centri in Albania, mentre i click-day per ottenere il nulla osta lavorativo dall’estero sono diventati uno strumento in mano alla criminalità organizzata, favorendo ulteriore illegalità e insicurezza. Invece di potenziare la scuola come luogo di inclusione – apprendimento della lingua, formazione civica, integrazione culturale – si inventano ostacoli e discriminazioni. Peggio ancora su altri fronti: nonostante si assuma, gli organici di Polizia si riducono, le scuole di addestramento sono poche e i tempi di formazione dei neoassunti si sono ridotti a 4/6 mesi, per non parlare degli stipendi, ben al di sotto delle medie di altri Paesi europei. Le divise non si tutelano con gli slogan o indossando felpe”.

“Bisogna riconoscere in modo chiaro che sicurezza è indiscutibilmente capacità di interdizione e repressione dei crimini, ma deve essere anche capacità di tessitura, che si concretizza in alcuni punti cardine. Migliorare le politiche migratorie e di integrazione: canali di ingresso regolari, rimpatri legali e dignitosi laddove necessario e regolarizzazioni più efficienti, insegnamento gratuito della lingua italiana agli adulti, scuola come ossatura dell’integrazione, riconoscimento dei titoli di studio per favorire gli inserimenti lavorativi. Tutela reale delle forze dell’ordine: investire su maggiori assunzioni, addestramento ed equipaggiamento per accrescere la presenza e il presidio dei territori, adeguare i salari alle medie europee. Rivedere la riforma della Polizia Locale: organici adeguati, retribuzioni coerenti, tutele assicurative e previdenziali, carriera, formazione obbligatoria finanziata, strumenti operativi, tutela legale effettiva e un autentico riconoscimento della specificità professionale. Rafforzare la presa in carico e la tutela dei minori non accompagnati: garantire accessibilità alla formazione e al lavoro regolare. Disinnescare le tensioni sociali: rigenerazione e riqualificazione urbana di luoghi che saranno vissuti e, dunque, presidiati; soluzioni per l’emergenza abitativa; adeguamento dell’offerta di servizi sanitari e scolastici”.

“È tempo di sottrarre la sicurezza alla propaganda – conclude Gobbi –: non è un palcoscenico per rappresentazioni ideologiche e populiste, bensì un tema di responsabilità pubblica che richiede risposte realizzabili e concrete”.

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