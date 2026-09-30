Il Risorgimento a fumetti, laboratorio gratuito a Palazzo Farnese

In seguito allo straordinario successo e alla grande partecipazione registrati durante la scorsa edizione, i Musei Civici di Palazzo Farnese a Piacenza ripropongono, anche per quest’anno, l’iniziativa del Laboratorio di Fumetto. Un percorso totalmente gratuito, che si svilupperà in un ciclo di 20 ore complessive, suddivise in 10 lezioni e incentrate su uno dei periodi più significativi della storia locale: l’epoca risorgimentale. L’obiettivo del laboratorio è valorizzare e far riscoprire il Museo del Risorgimento, uno dei nuclei del patrimonio museale di Palazzo Farnese. A partire dal contatto diretto con le collezioni, le opere e i beni esposti, i partecipanti trarranno l’ispirazione necessaria per dare vita alle proprie illustrazioni e alle tavole a fumetti.

In una cornice storica ben definita e documentata, il corso intende esplorare ciò che i libri pesso non raccontano: la “storia silente” di chi ha vissuto quei momenti in modo anonimo e, pur senza figurare nei grandi annali, ha contribuito in modo determinante a plasmare gli eventi. Attraverso il linguaggio del fumetto e delle arti figurative, i partecipanti daranno forma ed espressione a quei sentimenti, volti e momenti privati che avrebbero poi condotto Piacenza a meritare il celebre titolo di “Primogenita d’Italia”. Le adesioni al laboratorio si raccolgono entro il 12 ottobre, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica sergioanelli@libero.it.

Per offrire una cornice conoscitiva e concettuale ancora più solida, il direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli terrà due incontri a partecipazione gratuita, aperti non solo a coloro che desiderano frequentare il corso di fumetti, ma a tutte le persone appassionate di storia. Entrambi gli appuntamenti avranno come cornice il Museo del Risorgimento: sabato 3 ottobre, dalle 15.15 alle 17.15, si parlerà de “L’arte e gli artisti in epoca risorgimentale”, mentre sabato 10 ottobre, allo stesso orario, le protagoniste saranno “Eroine nell’ombra: le donne del Risorgimento”.