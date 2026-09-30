Il sitting volley biancorosso protagonista al PalabancaSport

Un allenamento speciale, una giornata che ha saputo raccontare il vero significato dello sport. La formazione di Gas Sales Bluenergy Sitting Volley è stata protagonista al PalabancaSport di un momento ricco di emozioni, condivisione e inclusione, culminato nell’incontro con i giocatori della prima squadra biancorossa. Sul taraflex della casa del volley piacentino gli atleti del sitting volley hanno svolto il proprio allenamento in vista dei prossimi impegni ufficiali. Un’occasione, in attesa dei primi impegni ufficiali, per mettere in mostra non solo gesti tecnici e qualità sportive, ma soprattutto determinazione, passione e quella straordinaria capacità di affrontare ogni sfida con il sorriso e la voglia di migliorarsi.

Al termine della seduta mattutina i giocatori di sitting volley guidati da Giovanni Marani, hanno incontrato i giocatori della prima squadra di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza guidati da Dante Boninfante. Un incontro che si è trasformato in uno scambio di esperienze e valori. Tra strette di mano, fotografie e sorrisi, i due gruppi hanno condiviso un momento che va oltre il risultato sportivo, confermando come la pallavolo sia un linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera. Una giornata che ha ribadito l’impegno di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nel promuovere i valori dell’inclusione e dello sport per tutti, nella convinzione che ogni allenamento, ogni gesto e ogni esperienza condivisa possano diventare strumenti di crescita umana oltre che sportiva.