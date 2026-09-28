Immigrazione clandestina, quattro stranieri espulsi dalla Questura di Piacenza

Intensa attività di contrasto nel fine settimana della Questura di Piacenza nei confronti dell’immigrazione clandestina. L’Ufficio Immigrazione ha trattato la posizione sul territorio nazionale di quattro cittadini stranieri, di cui uno di nazionalità marocchina, due pakistani e un cittadino dello Sri Lanka.

La situazione giudiziaria di quest’ultimo vede numerosi precedenti di polizia a suo carico per reati contro il patrimonio e contro la persona. L’uomo, detenuto in carcere dal 2022 a seguito della condanna per il grave reato di violenza sessuale, è stato scarcerato ai sensi dell’articolo 16 co. 5 del Testo Unico sull’Immigrazione, avendo ottenuto l’espulsione dal territorio nazionale come misura alternativa alla detenzione. In forza del rilascio del previsto lasciapassare, si è potuto procedere al suo immediato allontanamento dal territorio. L’uomo è stato pertanto accompagnato e rimpatriato con scorta internazionale da parte di due operatori specializzati nel suo paese d’origine. Per quanto riguarda gli altri tre cittadini stranieri, i loro precedenti riguardano i reati di furto aggravato, rapina, lesioni gravissime e reati in materia di armi e reati in materia di sostanze stupefacenti. Al termine dei vari accertamenti istruttori e delle relative posizioni, con il concorso degli operatori dei vari Uffici della Questura si è proceduto con l’adozione di provvedimenti di espulsione con accompagnamento e trattenimento presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, in attesa dell’esecuzione dei successivi allontanamenti definitivi.

“L’attività svolta testimonia ancora una volta l’impegno costante della Questura di Piacenza volto a garantire la sicurezza della collettività allontanando dal territorio nazionale soggetti ad elevata pericolosità sociale” fanno sapere gli uffici di viale Malta.