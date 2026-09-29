In coda per vedere “Naza”, il film che racconta il massacro di palestinesi

Il silenzio della sala strapiena quando sullo schermo scorrono i titoli di coda è carico di imbarazzo e commozione. Il buio impedisce di guardarsi in faccia per cercare di condividere un qualche di tipo di emozione, l’orrore, la rabbia, lo sgomento, dopo aver visto il film. Delle reazioni del pubblico dopo la visione di “Naza” ne hanno parlato diversi media in questi giorni. E’ uscito anche nei cinema italiani infatti il film documentario, realizzato dei cineasti israeliani Rachel Szor e Yuval Abraham, sullo sterminio dei palestinesi da parte dell’Idf, l’esercito israeliano, dall’ottobre del 2023 a oggi. Perchè, come recita l’ultima frase mostrata sullo schermo, le uccisioni indiscriminate di civili palestinesi continuano, senza sosta.

Martedì sera al Jolly2 di San Nicolò, che insieme al cinema Corso di Piacenza ha proiettato la pellicola vincitrice del Premio Speciale della Giuria al Festival del Cinema di Venezia, c’era una lunga coda per entrare in sala. E c’è da scommettere che se i giorni di proiezione fossero incrementati rispetto alle sole due serate previste, la scena si sarebbe ripetuta. Tutti dovrebbero vedere Naza. Perchè è un film rigoroso e spietato, che mostra cosa è diventata la guerra oggi nella terra più martoriata dai conflitti, la Palestina: un gioco asettico e disumanizzato. Lo fa attraverso le fondamentali interviste anonime a 24 tra soldati e componenti dell’intelligence israeliana, che raccontano dall’interno la macchina della distruzione che ha portato al massacro di 73mila palestinesi dopo il 7 ottobre 2023, quando Hamas uccise mille e 200 persone, soprattutto civili, in territorio israeliano. Ma anche con le immagini e le soluzioni narrative: i profili non riconoscibili degli intervistati hanno sullo sfondo i grattacieli illuminati nella notte di Tel Aviv, l’obiettivo si insinua nelle case israeliane semivuote mentre le parole dei militari descrivono con freddezza glaciale il sistema automatizzato dall’intelligenza artificiale per individuare e colpire i palestinesi affiliati ad Hamas nelle proprie abitazioni di Gaza.

I Naza sono i “danni collaterali” degli attacchi: con questa espressione – che deriva dalle parole ebraiche nezek agavi – l’esercito israeliano definisce infatti tutti i civili palestinesi considerati vittime “tollerabili” per eliminare un determinato membro di Hamas, in base alla sua rilevanza. I Naza a volte sono poche unità, a volte centinaia, ma nei racconti dei soldati non sono persone, sono semplicemente dati forniti dal sistema a chi deve manovrare con una consolle le bombe e i droni da decine di chilometri di distanza. A un certo punto uno dei militari intervistati si lascia scappare una frase: “Credo ancora che i nazisti siano il male, ma mi chiedo allora cosa sono io”. Dopo l’uscita nei cinema Naza verrà reso visibile a tutti in streaming attraverso il sito web del quotidiano inglese “The Guardian” che ha prodotto il film.