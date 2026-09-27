Incendio in un appartamento a Settima di Gossolengo, vigili del fuoco al lavoro
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Vigili del fuoco di Piacenza al lavoro a Settima, frazione di Gossolengo, per un incendio in un appartamento. I danni sono estesi ma non ci sono feriti. La richiesta di intervento è arrivata nella tarda mattina del 27 settembre.
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