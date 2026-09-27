Auto contro una pianta a Pianello: muore un giovane, altri due gravi

Tragico incidente stradale a Pianello Val Tidone nella serata di domenica 27 settembre: una vettura con a bordo tre giovani è finita contro un albero all’incrocio tra via Carella e via Buroni, in paese. Il bilancio è pesantissimo, un 23enne ha perso la vita, un 25enne è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero al reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Parma. Il terzo occupante la vettura è stato portato in ambulanza all’ospedale di Piacenza.

Il sinistro si è verificato intorno alle 21 e sul posto sono accorsi diversi mezzi di soccorso. E’ stato chiesto l’intervento di due elisoccorso notturni, il primo arrivato da Como e il secondo elicottero da Bologna. Presenti anche i vigili del fuoco di Castelsangiovanni che hanno operato per liberare i feriti insieme ai sanitari del 118. Purtroppo per uno dei tre giovani non c’è stato nulla da fare, nonostante il prodigarsi dei sanitari. Sul posto per tutti i rilievi del caso i carabinieri.

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