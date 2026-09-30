Gas e luce, la mossa degli sconti parte da Eni. Rispondono Iren e Hera

L’effetto Eni, che ha abbassato il prezzo esorbitante dei carburanti, si riverbera anche sul settore dell’energia, e quindi sulla bolletta che arriva nelle case degli italiani. La compagnia cane a sei zampe ha infatti rilanciato sugli sconti sulle bollette di gas e luce, ma gli altri operatori economici non sono rimasti a guardare, muovendosi nella stessa direzione. La nuova promozione di Eni prevede, dal primo ottobre e per i clienti che sottoscriveranno l’offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per due anni. Di seguito la risposta di Iren e di Hera.

LA PROPOSTA DI IREN – Nello scenario energetico attuale, il Gruppo Iren conferma la propria strategia e rinforza ulteriormente la politica commerciale, da sempre orientata a tutelare i propri clienti dagli effetti della volatilità dei mercati, attraverso proposte che consentono una maggiore certezza nella gestione della spesa energetica. In questa direzione si inserisce la scelta di favorire le offerte a prezzo fisso, che permettono di conoscere in anticipo il prezzo della componente energia per il periodo previsto dalle condizioni contrattuali, riducendo così l’esposizione alle variazioni del mercato.

Una strategia che ha prodotto benefici concreti: da gennaio 2026 le offerte a prezzo fisso proposte dall’azienda hanno infatti consentito a oltre 800 mila clienti di beneficiare di condizioni che, rispetto all’andamento dei mercati energetici, hanno determinato un risparmio complessivo di 26 milioni di euro, in particolare sulla componente energia. Benefici destinati a proseguire soprattutto nel prossimo trimestre, con risparmi previsti del 30% rispetto al prezzo all’ingrosso: per l’energia elettrica, considerando le attuali quotazioni, i clienti a prezzo fisso risparmieranno ulteriori 45 euro ciascuno, ovvero oltre 15 euro al mese. Per il gas, il risparmio stimato nello stesso periodo è di circa 95 euro per cliente, pari a oltre 30 euro al mese.

Proprio per rafforzare questa strategia di tutela, Iren ha progressivamente ampliato la propria offerta con soluzioni capaci di garantire certezza sul prezzo per periodi sempre più lunghi, garantendo prezzi fissi generalmente inferiori alle medie di mercato, con risparmi annui di circa 125 euro. È stata lanciata la formula a prezzo fisso per la prima volta su un periodo di 36 mesi, ed è stata attivata Iren Lock & Fix, la nuova offerta dedicata ai clienti domestici che consente di bloccare il prezzo della materia prima energia, oggi pari a 0,15 euro/kWh, fino a fine 2029. La stessa attenzione è rivolta al mondo delle imprese e delle PMI, in particolare attraverso la promozione dei Power Purchase Agreement (PPA), contratti di approvvigionamento energetico di lungo periodo che favoriscono la programmazione dei costi e riducono l’esposizione delle aziende alla volatilità dei mercati.

Tutte le offerte sono a disposizione dei clienti attraverso tutti i canali di contatto: oltre al sito web, ci sono gli oltre 2.000 sportelli e punti vendita autorizzati e il call center 800.969696. Gli operatori Iren Luce Gas e Servizi sono sempre a disposizione per poter guidare i clienti non solo nella scelta delle nuove offerte ma anche nel confronto rispetto all’offerta attualmente sottoscritta, proponendo eventualmente un contratto migliorativo.

LA PROPOSTA DI HERA – Hera ha già lanciato il 27 settembre la nuova offerta in promozione contro il caro energia. Il mercato dell’energia, in questa fase, non si caratterizza solo per i costi in forte ascesa, ma anche per l’altissima imprevedibilità. Per tale ragione il Gruppo Hera per la protezione dei propri clienti propone, Hera Hybrid, che combina una componente fissa e una componente variabile per i prezzi di gas ed energia elettrica.

Proprio in considerazione di questo difficile momento, dal 27 settembre Hera ha lanciato in promozione l’offerta Hera Hybrid, valida sia per i nuovi clienti che per i già clienti che la sottoscriveranno, che si distingue per tre vantaggi principali:

1) Un prezzo della componente energia bloccato per 30 mesi applicato ad una quota dei consumi, garantendo stabilità e protezione rispetto a possibili futuri aumenti. Nella versione Special, disponibile sui canali digitali, il corrispettivo applicato è pari a 0,539 €/smc per il gas e 0,1449 €/kWh per l’energia elettrica, attualmente tra i più competitivi sul mercato.

2) Per i consumi che eccedono la quota coperta dal prezzo fisso, l’offerta prevede l’applicazione di un corrispettivo variabile applicato alla componente energia, per consentire di cogliere l’opportunità di eventuali ribassi del mercato, qualora lo scenario geopolitico dovesse migliorare.

3) Inoltre, fino al 31 ottobre è previsto uno sconto fino a 200 euro in bolletta per chi abbina alla fornitura di luce e gas uno dei nostri servizi aggiuntivi, che possono contribuire concretamente a migliorare l’efficienza energetica e a far risparmiare il cliente anche nel lungo periodo, come ad esempio la manutenzione programmata della caldaia.

In generale, fra le soluzioni del Gruppo Hera per le famiglie ha sempre assunto particolare importanza l’efficienza energetica (ad es. strumenti di controllo dei consumi, impianti riscaldamento e raffrescamento ad alta efficienza) e l’autoproduzione (es. fotovoltaico), con l’obiettivo di ridurre dei consumi e quindi i costi energetici.

Le condizioni economiche e contrattuali sono consultabili sul sito di Hera Comm S.p.A.