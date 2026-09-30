Italia Nostra “No alla demolizione dell’edificio in via Emilia Pavese”

“Il Comune di Piacenza ordina la demolizione dell’edificio seicentesco di via Emilia Pavese, ultima testimonianza dell’antichissimo insediamento di Case di Rocco. Invece di metterlo in sicurezza consolidandolo, si preferisce la via più comoda, pure se è una perdita per Piacenza”. E’ la posizione della sezione di Piacenza di Italia Nostra, che interviene in merito alla demolizione dell’immobile di via Emilia Pavese 270, disposta – è stato spiegato – quale “intervento necessario per il definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza”.

“E stavolta – proseguono – a cancellare un edificio storico non c’è un privato ma due enti, Comune di Piacenza e Istituto Vendite Giudiziarie (IVG, privato ma autorizzato dal Ministero della Giustizia). Nemmeno il Festival del pensare contemporaneo ha stimolato gli amministratori piacentini a pensare a una destinazione che consentisse di salvare l’edificio seicentesco. E così il Comune (maggioranza e minoranza, beninteso) e IVG non trovano nemmeno i fondi per mettere in sicurezza quattro muri, in attesa che amministrazioni o enti o fondazioni più illuminati e sensibili riescano a dare una funzione pubblica a un edificio che è parte della storia di Piacenza. E questo è vergognoso (e preoccupante) per una città che a parole punta a essere capitale europea della cultura, mentre non riesce nemmeno a progettare il recupero di una bellissima palazzina seicentesca testimone di passaggi della Trebbia, di Grand Tour, di battaglie come quella del 1799 tra Francesi e Austro-Russi. E Italia Nostra, ma anche i bambini delle elementari di Sant’Antonio anni fa, di proposte ne hanno fatte”.

“La nostra città – denuncia Italia Nostra – ha perso nell’indifferenza o nella complicità delle amministrazioni pubbliche tantissimi complessi che avrebbero potuto cambiarne in meglio il volto. Dalla stazione dei trenini delle valli, demolita per fare Borgo Faxhall, fino agli ex Mercato Ortofrutticolo, Camuzzi, autostazione di Cittadella, Manifattura Tabacchi, per non parlare degli edifici di via Pace o via Romagnosi o via Beverora. Speriamo che, leggendo la notizia dell’ennesima perdita che Piacenza sta per subire, si indigni anche qualcun altro e fermi la nuova demolizione. Ovviamente mettendo in sicurezza l’edificio”.