Presentazione a Palazzo Farnese per il nuovo panino “Piacenza 1714” che da alcuni giorni è presente nell’offerta degli Autogrill di tutta Italia. L’occasione per far conoscere in tutto il paese il salume Dop per eccellenza del nostro territorio, la coppa piacentina. Che nel nuovo panino “sposa” un formaggio di qualità come l’Asiago: un connubbio di sapori che è stato celebrato alla presenza delle autorità nella mattinata del 29 settembre.

Il “Piacenza 1714” rientra nella selezione Origini Edition, iniziativa sviluppata in collaborazione con Fondazione Qualivita volta a promuovere i prodotti Dop e Igp in tutta la rete Autogrill con ricette sviluppate in collaborazione con la Fondazione e i Consorzi aderenti.

di 14 Galleria fotografica Presentazione del nuovo panino Piacenza 1714









Tra i partecipanti all’evento anche il Sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, e l’Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare della Regione Emilia-Romagna, Alessio Mammi. Per Autogrill era presente Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta.

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