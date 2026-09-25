La crisi di speranza dei giovani e l’insostenibile leggerezza dell’Europa (e dei Governi)

Non è una pagina leggera, a dispetto del titolo scelto per l’incontro che apre, ai Teatini, la seconda giornata del Festival del Pensare Contemporaneo a Piacenza. Davide Sofia, programme manager di Friends Of Europe, intervistato dal curatore del festival Alessandro Fusacchia, ha presentato i dati di una recente ricerca che ha coinvolto 2mila giovani, tra i 18 e i 35 anni, di sei Paesi europei (Germania, Francia, Italia, Spagna, Danimarca e Polonia), su 5 temi trasversali come la casa, il lavoro, la sanità, educazione e pensioni, intrecciate direttamente al cambiamento demografico.

Lo scenario emerso durante ‘L’insostenibile leggerezza dell’Europa’ è poco confortante: tra gli intervistati è comune una sfiducia nei confronti del futuro, condizionata da una consapevolezza sempre più crescente delle difficoltà nel far fronte alle spese per la casa (il 25% dei giovani in Italia spende il 40% dei propri guadagni per sostenerle, con l’inevitabile prospettiva, anticipa Sofia, di chiedere aiuto alla propria famiglia), anche davanti a uno stipendio che viene ritenuto insoddisfacente, per il 45% degli intervistati in Italia e in Spagna. Ma in altri Paesi non è che si stia meglio – osserva il ricercatore di Friends of Europe – perchè il contraccolpo delle crisi energetiche si fa sentire.

Viene guardata con scetticismo comune anche la sanità: il timore diffuso è quello di non riuscire a far fronte economicamente a eventuali cure e, per il 65% dei ragazzi di Polonia, Spagna, Italia, c’è anche il timore di dover dedicare molto tempo all’assistenza dei propri familiari.

Sul fronte dell’istruzione, invece, il campione degli intervistati si divide in due. I più giovani (tra i 18 e 25 anni) sono più ottimisti rispetto alla preparazione scolastica ricevuta rispetto all’ingresso nel mondo del lavoro, che si abbassa drasticamente al solo 40% considerando la fascia tra i 25 e i 35, soprattutto considerando la variabile intelligenza artificiale. “Viene considerata una responsabilità della politica – dice Sofia – il dare gli strumenti necessari per affrontare questa situazione”.

Gettando lo sguardo ancora più in là, alla pensione, le previsioni dei giovani diventano ancora più fosche. Solo il 20% pensa che sarà sufficiente a garantire una dignitosa qualità della vita. Tra gli studi presi in considerazione da Friends of Europe dimostrano che cambiando direttamente continente, il futuro dei giovani assume sfumature meno fosche. “In Europa il 10% dei giovani pensa che la prossima generazione avrà davanti migliori opportunità. In Cina o in India la percentuale passa al 50%”. Ma cosa chiedono i giovani alla politica, in questa situazione, chiede Fusacchia: forse di avere maggiore libertà, riescono poi ad immagina di aver un ruolo pubblico, nelle istituzioni.

“La volontà dei giovani – risponde Sofia – è di avere i governi ancora più presenti, nell’aiutare a superare queste difficoltà. E fanno fatica ad immaginare di avere lo spazio mentale per una dimensione politica, visto che quella materiale è preponderante”.

Davanti a queste contingenze così pressanti, si prova ad allargare l’orizzonte parlando di cultura con Linda Di Pietro, curatrice e manager culturale, che si occupa della candidatura di Piacenza come capitale europa della cultura, Nicolas Ballario, giornalista e divulgatore di arte contemporanea, direttore artistico di Alba Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, Florence Noiville, giornalista francese amica di Milan Kundera (ispiratore del titolo dell’incontro), di cui ha curato una biografia pubblicata in Italia da Neri Pozza.

Quando si parla di cultura, più che di bisogno, si deve parlare di desiderio, suggerisce Di Pietro, e l’arte è il luogo in cui vediamo il futuro.