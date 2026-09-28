“La montagna mia non muore”, alla Besurica si presenta il libro di Martina Picca

Si terrà mercoledì 30 settembre alle 17.30, presso la biblioteca Besurica, l’incontro con l’autrice Martina Picca che presenterà il suo libro “La montagna mia non muore”, in dialogo con Anna Leonida. L’incontro, a cura dell’Associazione Nuovi Viaggiatori, sarà introdotto da Adele Boncordo.

Proverasso è un piccolo paese dell’alta val Lardana, un affluente del Nure, in provincia di Piacenza. Un pugno di case, un dialetto che non si scrive, una memoria che si tramanda a bassa voce. Come molti paesi d’Appennino ha una lingua sua, un passo suo e un sapere antico che si aggrappa alla terra. Questo libro racconta ciò che resta e resiste di una cultura contadina fatta di lavoro, parole, gesti e silenzi. La stalla, la semina, il pascolo, la luna, il pane, il latte, il fieno, il lavoro degli uomini, le madri e i bambini. Nella seconda parte, il racconto cambia e diventa ricerca storica: briganti, strade, grotte, vecchi paesi e mulini riemergono dalla polvere e si intrecciano a storie orali che sfumano nel mito. Martina Picca è nata a Piacenza ma è cresciuta in montagna. Laureata in Lettere Moderne a Milano per coronare il suo sogno di insegnare, è diventata scrittrice per salvarsi da quella brutta notte del 2015 da cui nasce il suo primo libro “Se una notte di settembre l’alluvione”. Ha pubblicato poi “Ma l’amore resiste”, che diventerà un film, “Seconda stella a destra” e “Partigiano Nitzi”, tutti per Officine Gutenberg. È da poco responsabile e voce del podcast Quota Appennino, un progetto che porta al centro l’Appennino piacentino con le sue valli, le sue persone e le loro storie.

L’incontro si inserisce nel programma di iniziative in occasione del decennale della biblioteca Besurica. L’appuntamento è anche inserito nel progetto “Viaggi d’autunno” dell’associazione Nuovi Viaggiatori all’interno del bando “Le stagioni della cultura” finanziato dal Comune di Piacenza e fa parte della rassegna Voci d’autore in Besurica e del progetto Besurica insieme 2026 – #vivalappennino. Per informazioni: tel. 0523 492912 – email biblio.besurica@comune.piacenza.it.

Biblioteca Dante, presentazione del libro di Giuseppe Defelici “Anno 1975. Un’estate a Londra” – Sempre mercoledì 30 settembre, alle 17.30, la biblioteca Dante, al civico 46 del viale omonimo, ospiterà la presentazione del libro “Anno 1975. Un’estate a Londra” di Giuseppe Defelici. L’autore dialogherà con Michela Piazza e l’amico Roberto Cristalli. Il libro è il racconto autobiografico dell’estate 1975 che l’autore passò a Londra con quattro amici e, in particolare, del memorabile concerto dei Pink Floyd a Knebworth Park. Il libro è corredato da video e immagini dell’epoca. Giuseppe Defelici ha autoprodotto nel 2021 il suo primo libro di racconti e fotografie, dal titolo “Fotogrammi di diario… andante”. Nel 2024 è stato coautore, insieme ad altri venticinque scrittori, dell’antologia “Quelli del mercoledì con i grilli per la testa”, presentata dall’Associazione Fabbrica & Nuvole. Nel 2025 ha pubblicato il libro “Scritti golfino”. Tutti i suoi libri sono venduti per scopi benefici. Per info: tel. 0523 492990 – email biblio.dante@comune.piacenza.it.