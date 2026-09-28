La Pallavolo San Giorgio si aggiudica il secondo Torneo “Città di Pavia”

Arrivano ottime notizie dal precampionato della Pallavolo San Giorgio Piacentino in vista del prossimo campionato di B1, categoria che il team emiliano affronta per la terza stagione consecutiva. Nella giornata di domenica 27 settembre, la formazione allenata da coach Matteo Capra si è aggiudicata il secondo quadrangolare ‘Torneo Città di Pavia’. Alla manifestazione, giocata nel capoluogo lombardo, hanno partecipato, insieme alla Pallavolo San Giorgio, le padrone di casa dell’Universo in Volley, il Progetto Volley Valtellina e Valchiavenna e l’Idras Torbole Casaglia.

In semifinale capitan Chiara They e compagne hanno sconfitto le bresciane dell’Idras per 3-0 (25-14 25-20 25-23), mentre in finale sono riuscite ad imporsi 3-1 (18-25 25-15 25-20 25-14) in rimonta a spese dell’Universo in Volley. A corollario di una bella giornata, Benedetta Giordano è stata premiata come Mvp della manifestazione. Un regalo inatteso nel giorno del suo ventisettesimo compleanno.

Il programma precampionato della Pallavolo San Giorgio Piacentino proseguirà con gli ultimi due appuntamenti che anticipano l’esordio in campionato, fissato per il 17 ottobre contro la Pallavolo Scandicci: il primo è in calendario sabato 3 ottobre a San Giorgio contro il Volley 2.0 Crema a San Giorgio (inizio riscaldamento alle ore 17), mentre venerdì 9 ottobre si terrà l’ultimo allenamento congiunto a Sirmione contro la Pallavolo Peschiera.

Semifinale

Pallavolo San Giorgio Piacentino – Volley Torbole Casaglia 3-0 (25-14 25-20 25-23)

Pallavolo San Giorgio Piacentino: Jotov, They 12, Tonini, Gilioli, L. Galelli (L), G. Galelli (L), Ironi, Feroldi 7, Pratissoli, Bonelli, Pagot 17, Giordano, Gerosa 8, Cornelli 6. All. Capra-Da Gradi.

Finale 1^posto

Pallavolo San Giorgio Piacentino – Universo in Volley 3-1 (18-25 25-15 25-20 25-14)

Pallavolo San Giorgio Piacentino: Jotov, They 12, Tonini, Gilioli 1, L. Galelli (L), G. Galelli (L), Ironi, Feroldi 7, Pratissoli, Bonelli, Pagot 11, Giordano 5, Gerosa 15, Cornelli 19. All. Capra-Da Gradi.