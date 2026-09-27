L’arte in uno scatto: a Piacenza il concorso fotografico del Lions Club

Quanta arte abbiamo sotto gli occhi ogni giorno senza accorgercene? È questa la domanda da cui nasce “Piacenza e Provincia: l’Arte in uno Scatto!”, il concorso fotografico promosso dal Lions Club Piacenza Host per invitare tutti a guardare il territorio con occhi nuovi. L’obiettivo è andare alla scoperta di dettagli, particolari, angoli, opere e luoghi artistici poco conosciuti di Piacenza e della sua provincia, portando alla luce una bellezza spesso nascosta o semplicemente non abbastanza conosciuta.

“Non cerchiamo soltanto la fotografia più bella – spiega la presidente del Lions Club Piacenza Host, Giuliana Biagiotti – ma uno sguardo capace di farci scoprire qualcosa che magari abbiamo vicino e non abbiamo mai veramente osservato. Una fotografia può raccontare un luogo e, soprattutto, suscitare la curiosità di conoscerlo”.

Il concorso è aperto dal 1° di ottobre al 15 novembre a soci Lions e non soci. Le immagini saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Lions Club Piacenza Host, dove potranno essere votate attraverso i “Mi piace”, e sulla pagina Instagram del Club. Il concorso vuole essere anche un service per il territorio, contribuendo attraverso la fotografia a far conoscere e valorizzare il patrimonio artistico di Piacenza e provincia. I primi cinque classificati saranno premiati il 10 dicembre, in occasione del tradizionale Meeting degli Auguri del Lions Club Piacenza Host, al Grande Albergo Roma. Per ricevere il regolamento completo e le modalità di partecipazione è possibile scrivere a lionsclubpiacenzahost@gmail.com oppure telefonare al 333 6300888.