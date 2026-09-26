Le nostre teste bombardate: come la guerra contemporanea si è fatta videogioco

Sul palco del Teatro Gioia, nell’ambito del Festival del Pensare Contemporaneo, si è tenuto l’incontro “Le nostre teste bombardate”, un dialogo dai toni nitidi e incalzanti tra la saggista Serena Mazzini e il direttore editoriale di Lucy Dario Bassani. Un confronto volto a sviscerare come la logica bellica e le architetture digitali abbiano progressivamente colonizzato il nostro immaginario e la nostra quotidianità.

In un’epoca in cui la nostra attenzione rappresenta la merce più contesa del mercato globale, le piattaforme non si limitano più a intrattenere, ma plasmano desideri, percezioni e comportamenti, agendo come sofisticati dispositivi di orientamento e controllo. Un’architettura tecnologica che, come sottolineato nel corso del dibattito, non possiede alcuna neutralità: i grandi colossi del web, da Amazon Web Services a Google e Microsoft, forniscono infatti l’infrastruttura materiale e finanziaria al settore bellico contemporaneo, rendendo quasi impercettibile la linea di demarcazione tra uso civile e militare dell’innovazione. L’integrazione tra tecnologia di punta e reparti d’attacco, evidenziata dalla nascita di unità specializzate composte direttamente da personale proveniente dalle Big Tech, delinea uno scenario in cui la sovranità digitale cede il passo a una vera e propria sudditanza strutturale.

Al centro della riflessione di Bassani vi è la progressiva gamification della realtà e dei conflitti armati. Una traiettoria di spettacolarizzazione e satira che affonda le radici negli ultimi due secoli e trova oggi la sua espressione più emblematica nel canale “Army of Drones” del Ministero della Difesa ucraino: un sistema in cui i filmati degli attacchi vengono integrati con punteggi e bonus accumulabili, spesi poi per acquistare ulteriore equipaggiamento militare secondo una logica d’acquisto del tutto assimilabile a quella delle e-commerce civili. Una trasformazione che vede i giovani videogiocatori diventare i candidati ideali per il reclutamento come piloti di droni, al punto che gli stessi operatori descrivono l’esperienza al fronte come sovrapponibile a una sessione di gioco. Non è un caso che i vertici e i rappresentanti della difesa esibiscano una cultura apertamente nerd, né che le dashboard analitiche di piattaforme d’intelligence come Palantir adottino l’estetica e le dinamiche dei videogiochi gestionali, concepite da sviluppatori con un background nell’universo del game design.

Se l’ambito militare assimila i linguaggi del videogioco, la sfera civile ne subisce il contraccolpo sul piano della salute mentale e della tenuta sociale. Come analizzato da Serena Mazzini, l’attuale “dieta mediatica” giovanile, alimentata da algoritmi progettati per massimizzare il profitto, agisce come catalizzatore per la radicalizzazione di subculture come la manosfera e gli incel. La violenza perde i suoi connotati di drammaticità per assumere la leggerezza di una dinamica di gioco, con manifestazioni sempre più precoci che coinvolgono giovanissimi, fino ai casi di cronaca recente che vedono protagonisti ragazzi di appena 11 anni. Un ecosistema in cui gli strumenti di messaggistica e le piattaforme immersive, come determinate chat all’interno di Roblox che istigano ad atti di autolesionismo e violenza, dimostrano come la mente stessa sia diventata il terreno di scontro principale.

L’automazione dei conflitti e la delega dell’atto bellico ai sistemi di intelligenza artificiale segnano la definitiva transizione verso una guerra asimmetrica e disumanizzata, distante anni luce dalla dimensione tragica ed epica dell’Iliade. Nel panorama globale, la riflessione etica su tali trasformazioni appare drammaticamente marginale: come rimarcato durante il confronto, a 13 anni dai primi trattati internazionali per la regolamentazione dell’IA, i recenti documenti strategici mostrano una quasi totale assenza di vincoli morali. In questo contesto, le poche voci critiche levatesi con forza a difesa dell’umanità e contro la delega del “pulsante rosso” agli algoritmi restano confinate ad appelli isolati, mentre le logiche di profitto e di controllo cognitivo continuano a dettare le regole del presente.