L’omaggio a Castelvetro a Stefano Villa, agente di polizia ucciso in una rapina

Insieme per non dimenticare Stefano Villa: in occasione del 31esimo anniversario della scomparsa dell’Agente Scelto della Polizia di Stato Stefano Villa, Medaglia d’Oro al Valor Civile, Castelvetro Piacentino ha stretto la sua comunità attorno alla memoria di un eroe che ha dato tutto per gli altri.

“La sera del 27 settembre 1995, durante un servizio di polizia giudiziaria – ricorda una nota della Questura di Piacenza – l’Agente Scelto Villa perse la vita affrontando un rapinatore in un conflitto a fuoco nei pressi della barriera autostradale di Milano Sud. Nel ricordare l’estremo sacrificio, alla presenza del Prefetto Patrizia Palmisani e del Questore di Piacenza Gianpaolo Bonafini, del Sindaco di Castelvetro, Silvia Granata, delle autorità civili e militari nonchè dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, che ha organizzato la cerimonia, è stato reso omaggio a Stefano con la deposizione di un mazzo di fiori donato dal Capo della Polizia, ai piedi del monumento a lui dedicato. La cerimonia si è poi conclusa al cimitero, dove le autorità hanno omaggiato la sua memoria raccogliendosi in preghiera. Il suo altruismo e il senso delle istituzioni rappresentano un insegnamento per tutti noi”.