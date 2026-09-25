L’ossessione per un nuovo altrove da abitare spiegata da Latronico e Caccia

C’è chi sogna di mollare tutto per aprire un chiringuito su una spiaggia tropicale e chi, con un pizzico di masochismo contemporaneo, decide di investire i risparmi di una vita in un villaggio sperduto della Pomerania. È la premessa folle, romantica e profondamente attuale di Una splendida rovina (Einaudi), il nuovo romanzo di Vincenzo Latronico. Un libro che racconta il tentativo di una giovane coppia di rimettere in sesto un castello in rovina con le proprie mani, finendo per inciampare tra funghi del legno, carpentieri improvvisati e l’inesorabile autoinganno.

Del romanzo, della nostra ossessione per l’abitare e del bisogno di fuggire altrove si è discusso durante l’incontro “Abitare l’altrove, sogni bucolici e realtà cittadine”, moderato dalla giornalista e scrittrice Sabina Minardi, con la partecipazione dello stesso Latronico e di Matteo Caccia, voce amata della radio e maestro nel raccontare le vite degli altri.

Secondo Matteo Caccia, esiste oggi una profonda frattura tra le abitudini delle diverse generazioni. Cova sotterranea la convinzione che un’altra vita sia possibile, che esista un altrove in cui trovare riparo. Una fuga che, come ha sottolineato Vincenzo Latronico, spesso non nasce solo da un’esigenza spaziale, ma da una spinta relazionale: “Un qualcosa ci porta a cambiare vita, spesso una persona; idealizziamo l’altro, e per non perdere quell’idealismo scegliamo anche di non vedere ciò che non va”. Nel corso del dibattito, il perimetro si è allargato grazie all’esperienza radiofonica di Caccia. “L’immobile è la storia che hai in mente di viverci dentro”, ha spiegato. Le case non sono semplici mattoni, ma custodi di memorie familiari, depositi invisibili delle persone che sono passate nella nostra vita e che continuano ad abitare i nostri ricordi.

Eppure, quando un progetto di vita si arena, la tendenza è etichettarlo come un fallimento. Una prospettiva che Latronico invita a ribaltare: “Tante cose che chiamiamo fallimenti li chiamiamo così solo a partire da un punto della nostra vita, con la consapevolezza che questo possa cambiare. Se pensiamo a una relazione finita, ci commiseriamo pensando a cosa avremmo potuto fare; dopo anni, magari siamo felici perché abbiamo schivato una pallottola. Se la vita viene vista come un viaggio, il fallimento non esiste”.