L’Under 19 Gas Sales conquista il torneo di Albisola: Destro MVP, Ceapa miglior palleggiatore

L’Under 19 conquista il torneo di Albisola: Destro MVP, Ceapa miglior palleggiatore – Soddisfazione per il settore giovanile di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. La formazione Under 19 biancorossa ha conquistato il primo posto nel 1° Torneo Rotondo organizzato da Albisola Pallavolo, chiudendo la manifestazione da imbattuta e mettendo in mostra qualità tecniche, carattere e spirito di squadra. Al secondo posto Mo.Re Anderlini e al terzo Albisola Pallavolo. Nel corso della giornata i giovani biancorossi, guidati in panchina da Matteo Antonucci e Francesco Caminiti, hanno superato in successione la Mo.Re Anderlini per 2-1 (23-25, 25-19, 25-20), i padroni di casa dell’Albisola Pallavolo con un netto 3-0 (25-20, 25-18, 25-16) e infine Cuneo con il punteggio di 2-1 (25-17, 25-19, 23-25), centrando così la vittoria finale del torneo. Un percorso brillante quello della squadra piacentina, capace di affrontare avversari di livello con continuità di rendimento e grande determinazione, confermando i progressi evidenziati nelle prime settimane di attività.

Oltre al successo di squadra sono arrivati anche importanti riconoscimenti individuali. lo schiacciatore Francesco Destro ha ricevuto il premio di MVP del torneo mentre Alex Ceapa è stato premiato come miglior palleggiatore della manifestazione, a testimonianza dell’ottimo livello espresso dai giovani biancorossi nel corso dell’evento. La vittoria di Albisola rappresenta un ulteriore segnale positivo per il settore giovanile di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, da sempre impegnato nella crescita e valorizzazione dei propri talenti, e offre indicazioni incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Grande soddisfazione per lo staff tecnico e per la società, che torna dalla Liguria con un trofeo di prestigio e con la consapevolezza di poter contare su un gruppo di ragazzi capace di distinguersi sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo umano.

Roster di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Under 19: De Santis, Ceapa, Bozzetti, Maffini, Destro, Fraleone, Aquino, Ozzi, Tanev, Bonetti, Cherrez Paredes, Leombroni, Filagrana, Kotlar. All. Antonucci e Caminiti.