Lutto per il presidente Nenna, il cordoglio di Camera dell’Emilia e Piacenza Primogenita

Suscita vasto cordoglio la scomparsa del presidente della Banca di Piacenza, Giuseppe Nenna. Nella giornata del 2 ottobre, in Santa Maria di Campagna si terrà una messa a suffragio, promossa dai dipendenti dell’istituto di credito di via Mazzini. Di seguito, i messaggi della Camera di Commercio dell’Emilia e di Piacenza Primogenita.

Profondo cordoglio viene espresso dalla Camera di commercio dell’Emilia per la scomparsa del dott. Giuseppe Nenna, presidente della Banca di Piacenza. “Un uomo e un dirigente – sottolinea il vicepresidente vicario dell’Ente Camerale, Filippo Cella – di cui ricordiamo le competenze e, ancor più, la passione e l’impegno sempre profuso a sostegno dello sviluppo del territorio e della promozione delle sue risorse”. “Le sue grandi dote umane e professionali – prosegue Cella – lo hanno guidato nelle iniziative nel campo dell’arte e della cultura, e sono le stesse doti che ha sempre manifestato a fianco delle aziende del territorio e per la tutela del tessuto imprenditoriale locale”. “Insieme al presidente Stefano Landi, al segretario generale Roberto Albonetti, a tutti i componenti la Giunta e il Consiglio camerale – sottolinea Cella – ricordiamo le importanti e continuative collaborazioni e relazioni istituzionali intrattenute dalla nostra Camera di commercio col presidente Nenna e con la Banca di Piacenza nella realizzazione congiunta di eventi e manifestazioni di grande successo e diffuso interesse, tra le quali spicca certamente la Giornata dell’Economia, da anni manifesto e indicatore dello stato di salute del sistema economico della provincia di Piacenza”. “La lungimiranza, l’equilibrio e la capacità del presidente Nenna – aggiunge il vicepresidente vicario della Camera di commercio dell’Emilia – hanno sempre contribuito e agevolato lo stretto rapporto di collaborazione instauratosi, creando una preziosa sinergia di intenti e un’ampia piattaforma di dialogo istituzionale”. “In tale solco e con gratitudine – conclude Cella – la Camera di commercio dell’Emilia intende proseguire nel proprio impegno, onorando la memoria di Giuseppe Nenna nel vivo ricordo della passione, della capacità di visione e dello spirito di servizio che lo hanno sempre ispirato”.

Piacenza Città Primogenita esprime il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa del Presidente della Banca di Piacenza, Giuseppe Nenna. La comunità piacentina perde una figura di straordinario valore umano e professionale, che ha saputo coniugare competenza, autorevolezza e autentico amore per il proprio territorio. Giuseppe Nenna, fin dal suo arrivo nella nostra città, infatti, si è sempre più legato alla città di Piacenza e alle sue tradizioni, ha rappresentato un punto di riferimento per il mondo economico, culturale e sociale locale, contribuendo con impegno e visione alla crescita e alla valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio. Fin dalla nascita della nostra associazione, ha manifestato vicinanza, attenzione e concreto sostegno alle iniziative di Piacenza Città Primogenita, condividendone gli ideali e gli obiettivi di promozione della storia, della cultura, delle tradizioni e delle molteplici eccellenze che caratterizzano la nostra comunità. Il suo appoggio, sempre generoso e discreto, ha rappresentato per noi uno stimolo importante e una testimonianza tangibile del suo attaccamento alla città. Dotato di elevate capacità professionali e di una solida esperienza maturata nel corso della sua carriera, Giuseppe Nenna ha saputo distinguersi anche per le sue rare qualità umane. La sua profonda concretezza, unita a grande sensibilità, equilibrio e disponibilità all’ascolto, gli hanno consentito di instaurare rapporti improntati alla fiducia e al rispetto reciproco, lasciando un segno indelebile in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui. In questo momento di dolore, l’Associazione Piacenza Città Primogenita si stringe con sincera partecipazione alla famiglia, ai collaboratori e a tutta la Banca di Piacenza, condividendo il sentimento di perdita che coinvolge l’intera comunità piacentina. Il ricordo di Giuseppe Nenna, della sua dedizione al lavoro, del suo amore per il territorio e dei suoi valori umani continuerà a vivere come esempio prezioso per le generazioni future. Alla sua memoria va il nostro sentito e riconoscente omaggio.