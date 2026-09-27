La cantautrice ha presentato il nuovo album “Cicale” durante un incontro con il pubblico al centro commerciale Gotico di (Montale) Piacenza. In programma anche l’esibizione dal vivo di due brani.

È arrivata puntuale alle 17 e 30 al centro commerciale Gotico Malika Ayane, accolta da un folto pubblico per un incontro dedicato al suo nuovo album, Cicale. La cantautrice ha parlato a lungo, raccontando la genesi del disco, il rapporto con i fan e alcuni momenti significativi della sua carriera. Al centro della conversazione c’è stato il significato del titolo dell’album. “La cicala, ha spiegato Ayane, è spesso considerata un animale superficiale, associato soltanto al suo canto estivo. In realtà, trascorre molto tempo sottoterra, aspettando il momento giusto per emergere”.

“Questo aspetto mi ha fatto riflettere sul fatto che abbiamo una tendenza generale a concentrarci solo su ciò che si vede, sottovalutando lo sforzo che c’è dietro”, ha raccontato l’artista, sottolineando il valore del lavoro e del percorso che precedono ogni risultato visibile.

Anche la fotografia scelta per la copertina segue una precisa idea artistica. L’immagine, ha spiegato Malika Ayane con il suo consueto tono diretto e ironico, vuole comunicare essenzialmente: “Guardate quanto sono figa”. Una rappresentazione concentrata su se stessa e priva di elementi aggiuntivi, coerente con il carattere personale del progetto.

di 11 Galleria fotografica Malika Ayane al centro commerciale Gotico









Un album nato da cento canzoni – Ayane ha raccontato di aver scritto circa un centinaio di brani negli ultimi quattro anni. La selezione delle canzoni da inserire nel nuovo album non è stata quindi immediata: alla fine sono entrati i pezzi considerati più impetuosi e sinceri, quelli nati in modo meno ragionato e più spontaneo.

Cicale viene così presentato come una raccolta delle diverse sfaccettature della personalità dell’artista. Non c’è una canzone alla quale Malika Ayane si senta più legata delle altre: ogni brano rappresenta infatti una parte del suo modo di essere.

Nel disco è presente un solo featuring, realizzato con Dargen D’Amico. Ayane ha espresso particolare apprezzamento per il cantante, soprattutto per il suo modo di scrivere e per la sensibilità dimostrata nella composizione dei testi.

Un rapporto diretto con il pubblico – Durante l’incontro non è mancato un riferimento al rapporto con il pubblico, descritto dalla cantante come molto positivo e privo di distanza. A dimostrarlo, anche un legame rimasto nel tempo con alcune persone che la seguivano già agli inizi della carriera: “Hanno ancora il mio numero di telefono” – ha raccontato.

Tra i ricordi più significativi del passato, Ayane ha citato inoltre il primo duetto con Gino Paoli, eseguito in occasione della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, quando aveva 24 anni.

Musica dal vivo e karaoke finale – L’incontro si è concluso con una sorpresa per il pubblico: un karaoke accompagnato dalle immagini proiettate sullo schermo alle spalle dell’artista. Malika Ayane ha inoltre cantato due brani, “Detto tra noi” e “Animali notturni”, regalando ai presenti un momento di musica dal vivo.

L’artista ha infine annunciato l’imminente partenza del tour invernale, che toccherà le principali città italiane. Un nuovo appuntamento per ritrovare dal vivo le atmosfere di Cicale e le molte anime musicali di Malika Ayane. (G. M.)