Malore in un negozio, trasportata in elisoccorso a Milano
Si sente male mentre è al lavoro in un negozio nel centro di Piacenza, a pochi passi da largo Battisti. Scattano così i soccorsi, con la chiamata arrivata al 112 poco prima delle 12 del 28 settembre. La situazione della paziente, una signora di 66 anni, è apparsa subito grave, ed è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, arrivata da Milano. La donna è stata trasportata in ambulanza fino alla piazzola in zona Stadio, per essere caricata da Elimilano con destinazione l’ospedale di Rozzano. Le sue condizioni sono gravi.
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.