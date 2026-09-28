Malore in un negozio, trasportata in elisoccorso a Milano

Si sente male mentre è al lavoro in un negozio nel centro di Piacenza, a pochi passi da largo Battisti. Scattano così i soccorsi, con la chiamata arrivata al 112 poco prima delle 12 del 28 settembre. La situazione della paziente, una signora di 66 anni, è apparsa subito grave, ed è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, arrivata da Milano. La donna è stata trasportata in ambulanza fino alla piazzola in zona Stadio, per essere caricata da Elimilano con destinazione l’ospedale di Rozzano. Le sue condizioni sono gravi.