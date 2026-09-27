Dalle matematiche dell’antica Grecia, alle mistiche medievali, fino ad arrivare a scrittrici contemporanee, “Scritture segrete” è l’ultimo libro di Dacia Maraini, presentato a Piacenza in occasione del Festival del Pensare Contemporaneo, dall’autrice in dialogo con Maura Gancitano, curatrice filosofica della rassegna.

Settantasei ritratti di donne, un ritratto collettivo in cui la scrittura è diventata uno strumento per far sentire la propria voce e di libertà. Ma che, ancora, adesso, sembra mancare autorevolezza, incapace di sfondare un soffitto di cristallo di pregiudizi. Maraini parla chiaramente di prestigio che non viene riconosciuto.

di 10 Galleria fotografica Attraversare la parola, incontro con Dacia Maraini









La scrittura delle donne – Anche adesso che il mercato letterario guarda con favore al femminile, “quando si tratta di creare dei modelli per le prossime generazioni, ancora si fa fatica a riconoscere alle autrici questo ruolo”. “Nelle antologie letterarie delle scuole c’è la regola del 5%: è presente una donna su venti autori maschi”. Non parliamo poi, quando invece di letteratura, parliamo di religione. “E’stata la meno accessibile alle donne, che potevano esprimersi più che atrraverso scritti attraverso lettere che son o arrivate fino a noi”.

Grazia Deledda e la cancellazione del prestigio – Un esempio della cancellazione del presigio è Grazia Deledda, di cui ricorrere il centenario del premio nobel assegnato alla scrittrice sarda, ora forse più conosciuta all’estero che in Italia. “Fu poco compresa e incoraggiata dai critici del suo tempo. Io l’ho paragonata allo scrittore inglese Thomas Hardy: hanno entrambi la qualità di limitarsi, apparentemente, di parlare di mondi piccoli, provinciali, riuscendo in realtà a raccontare l’universo. Così era la Sardegna all’inizio del secolo e Canne al Vento, il suo libro più famoso, attraverso il racconto di una famiglia, ci parla della società italiana e addirittura europea dell’epoca. E questo è straordinario”. Una caratteristica condivisa con Lalla Romano, tra le autrici inserite nel libro, donne che sono andate anche contro la morale dell’epoca, come la nonna della stessa Maraini, a sua volta scrttrice: Yoï Pawlowska Crosse, che lasciò marito e figli per sposarsi con lo scultore Antonio Maraini.

Femminismo – “Non è facile cambiare una storia durata tremila anni. Io ho fatto il femminismo negli anni Sessanta, c’era un entusiasmo incredibile e noi tutti pensavamo – ricorda – beh il mondo si cambia, e pensavamo che nel giro di qualche tempo lo avremmo potuto rovesciare. Poi abbiamo imparato che non è così, perchè alcune abitudini culturali le abbiamo così dentro di noi, fanno parte della nostra sensibilità, che non riusciamo a cambiare. Il femminicidio nasce da questo: alcuni uomini identificano così tanto la loro virilità con il possesso che, quando questo viene messo in discussione, entrano in una crisi talmente devastante che preferiscono uccidere piuttosto che cambiare. Non è un atto di egoismo, è una vera tragedia dell’identità. E nel nostro mondo sento che c’è una voglia di regredire che mi fa un po’ paura”.

Chi rifiuta la realtà ha perso – La libertà femminile, il prestigio da accordare alle donne autrici, e tanti altri cambiamenti in corso nella nostra società “sono la realtà e questa non si può cambiare, la realtà va affrontata, non rifiutata, chi rifiuta la realtà ha perso. Oggi sta accadendo la stessa cosa, con l’immigrazione, l’intelligenza artificiale. Sono delle realtà che vanno affrontate, con una certa razionalità. Ma i cambiamenti non si possono eliminare. Gli spostamenti dei popoli ci sono sempre stati, anche facendo disastri, pensiamo ai barbari e lanzichenecchi, ma se la gente scappa per sete e per fame non li puoi fermare. Noi italiani lo sappiamo bene, siamo dei bravi emigranti, abbiamo costruito una cultura dell’emigrazione molto efficace, quello che non abbiamo fatto ancora è costruire una cultura dell’immigrazione. che è condividere dei valori: ciascuno ha i propri, ma la società funziona quando si condividono dei valori. una società sana fa questo, noi siamo in un momento di grande frammentazione e litigiosità che credo potrà essere mitigata”.

Come nasce la guerra – Chi scrive lavora con le parole, ne conosce il peso e – senza citare ancora Moretti – l’importanza. Questo perché “non esiste un pensiero senza parole, esistono sentimenti senza parole, ma non esistono pensieri senza parole. La tecnologia è una grande novità che dobbiamo approfondire e utilizzare bene, tende alla velocità e a meccanicizzare il pensiero, quindi noi dovremmo invertire questa tendenza e cercare invece di approfondire. Per questo servono le parole e servono i libri: leggere serve a usare il pensiero, così diventa ricco, articolato. Altrimenti resta superficiale e non ci fa comprendere l’altro. Altrimenti finiamo per pensare che esistiamo noi e gli altri, gli amici e i nemici. Quando il mondo si riflette in questo dualismo, si va alla guerra. La guerra nasce da questo: dalla semplificazione della realtà. Dal pensare che gli altri non sono persone, sono nemici”.

Michela Murgia – L’incontro si chiude con uno struggente ricordo di Michela Murgia, la cui importanza, ricorda Maraini, va al di là dei suoi libri. “Ha mostrato che la famiglia può andare al di là del sangue, a cui ancora adesso si dà troppa importanza, ma che ciò che è realmente importante è il riconoscersi, lo scegliersi”. Creare legami che vadano al di là della semplice appartentenza.