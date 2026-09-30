Marco Merli torna all’Assigeco: sarà istruttore minibasket

Assigeco Piacenza annuncia il ritorno nelle fila societarie di Marco Merli, che ricoprirà il ruolo di istruttore minibasket. Classe 1968, Merli muove i primi passi nel mondo della pallacanestro come giocatore a Piacenza, con una parentesi a Fano durante il servizio militare. All’età di diciotto anni inizia il suo percorso da allenatore nel settore minibasket della Primogenita Calendasco. Dopo una breve pausa, torna sul parquet come coach e istruttore, sempre a Calendasco, prima delle esperienze a Borgonovo e alla Pallacanestro Piacentina, dove ricopre per tre stagioni il ruolo di responsabile minibasket e scuola. Nel 2019 approda in Assigeco come responsabile tecnico del Progetto Ladies e istruttore minibasket, contribuendo alla nascita e allo sviluppo del progetto dedicato al settore femminile biancorossoblu, rimanendovi fino al 2022. Vive poi un biennio a Fiorenzuola e le ultime due stagioni a Cremona, dividendosi sempre tra settore minibasket e pallacanestro femminile. Parallelamente, ha portato avanti l’attività femminile anche a Cortemaggiore, partecipando inoltre a diversi progetti scolastici. Ora il ritorno in Assigeco con un nuovo ruolo, nuove motivazioni e un ampio bagaglio di esperienza da mettere a disposizione per lo sviluppo del movimento minibasket del club sul territorio di Piacenza.

LE DICHIARAZIONI

Marco Merli (Istruttore Minibasket e Allenatore): “Sono molto soddisfatto della proposta che mi è stata fatta e sono molto contento di essere tornato all’Assigeco, dove sono stato accolto molto bene. Torno perché credo fortemente nel progetto: rispetto alla mia precedente esperienza avrò un ruolo diverso. L’obiettivo sarà quello di far crescere il settore minibasket biancorossoblu sul territorio piacentino, e di continuare a migliorare personalmente, sia come allenatore che come istruttore”.

Filippo Franciamore (Responsabile Minibasket): “Siamo molto contenti di inserire Marco nella nostra squadra di istruttori e allenatori. È una figura di grande esperienza, molto appassionata di pallacanestro e, in particolare, di minibasket, e siamo certi che rappresenterà un valore aggiunto per la nostra società. Conosce molto bene il territorio: nello specifico sarà impegnato presso il centro minibasket di Rottofreno, aiutandoci inoltre con i progetti scolastici”.

Alessandro Pagani (Direttore Sportivo): “Diamo il bentornato nella nostra famiglia a Marco Merli. Abbiamo già avuto modo di apprezzare il suo valore in passato, poi per motivi di lavoro le nostre strade si sono divise ma non ci siamo mai persi di vista. Parliamo di una figura di riferimento nel territorio piacentino, con una grandissima conoscenza dell’attività e una spiccata capacità nelle relazioni interpersonali. Abbiamo un progetto ambizioso sul territorio di Piacenza e siamo sicuri che, anche grazie al suo contributo, potremo crescere in maniera importante già a partire da questa stagione”.