Musica spedita per posta: il ‘900 di Petrassi tra le carte d’archivio

Nell’atmosfera sospesa di una sala del Conservatorio Nicolini semivuota, ma profondamente raccolta, la mattinata di sabato 26 settembre si apre con le note secche e incisive delle Invenzioni per pianoforte. Goffredo Petrassi, che di Ennio Morricone fu maestro di composizione, riprende qui il rigoroso principio contrappuntistico di Bach, piegandolo a un linguaggio personale, fitto di dissonanze ma sempre ancorato a un’eleganza neoclassica. È il preludio ideale a una conversazione che non vuole solo celebrare un autore, ma spalancare una finestra sul funzionamento della cultura musicale del XX secolo.

L’impalcatura formale di quelle linee melodiche indipendenti ritorna, in una veste più spoglia ed essenziale, nel Dialogo per due flauti interpretato da Maddalena Messora e Caterina Repetti. Qui la compostezza accademica cede il passo a un’atmosfera più rarefatta, a tratti allucinata, che introduce il pubblico nel vivo del dibattito condotto da Oreste Bossini insieme ai curatori del volume Goffredo Petrassi e il sistema della produzione musicale nel XX secolo. “Ci troviamo di fronte a un corpus straordinario di 2.400 lettere”, spiega Patrizia Florio, curatrice del progetto insieme a Mariateresa Dellaborra e Paolo Alessandro Rossini. “Questo carteggio ci riporta in un mezzo di comunicazione ormai desueto, la lettera, che per quasi cinquant’anni è stato lo strumento essenziale attraverso cui si prendevano decisioni, si costruivano relazioni e, in ultima analisi, si faceva la musica stessa.”

Il carteggio, digitalizzato e oggi consultabile online all’interno di una banca dati strutturata, traccia lo spaccato di un’epoca in cui persino l’avvento della radio stava cambiando radicalmente la fruizione del repertorio contemporaneo. “Il volume offre un doppio sguardo – interviene Alessandro Bruti di SZ Sugar -. Da un lato l’architettura creativa e il rapporto con i colleghi; dall’altro la vita quotidiana di una casa editrice tra contratti, rendiconti, promozione e contatti con le istituzioni. Siamo davvero felici che questo patrimonio sia finalmente accessibile al pubblico”. Nel corso del dialogo, Oreste Bossini sottolinea l’eccezionale lucidità con cui Petrassi ha attraversato la propria traiettoria artistica, proseguita con sguardo vigile fino all’interruzione volontaria della scrittura, avvenuta anni prima della scomparsa. Ne emerge il ritratto di un autore sfuggente alle facili etichette, posizionato in un equilibrio dinamico tra il recupero della tradizione e la tensione all’innovazione.

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La conferma arriva dall’esecuzione di Nunc per chitarra sola, affidata al chitarrista Thomas Petrucci. Cimentandosi con una scrittura complessa per uno strumento storicamente marginale nella tradizione classica occidentale, Petrassi firma una pagina aforistica, frammentaria e rapsodica, costruita su continui contrasti di dinamica e colore. In chiusura, l’insegnante di arpa Dahba Stefania Awalom chiude l’incontro eseguendo Flou per arpa sola, una delle ultime composizioni di Petrassi, in cui il maestro fa abbondante uso di diverse tecniche estese e contrasti dinamici; a momenti di grande densità di note si alternano piccole sezioni di concisione sonora. In questo continuo rispecchiamento tra esecuzione dal vivo e testimonianza epistolare, l’incontro al Nicolini restituisce il ritratto di un Novecento musicale che non vive solo di intuizioni astratte, ma di carta, inchiostro, burocrazia e ascolto profondo.