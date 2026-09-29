Natalità Bene Comune, firmano il ministro Foti e il vescovo Cevolotto

Natalità Bene Comune, firmano il ministro Tommaso Foti e il Vescovo di Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto – Due nuove adesioni alla campagna “Natalità Bene Comune” arrivano dal territorio piacentino: hanno sottoscritto la petizione Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, e Monsignor Adriano Cevolotto, Vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio. Le loro firme si aggiungono alle adesioni raccolte nelle ultime settimane da Natalità Bene Comune tra cittadini, amministratori, rappresentanti istituzionali, realtà associative e mondo ecclesiale. La petizione chiede alla Regione Emilia-Romagna di affrontare il tema della denatalità attraverso una legge organica e politiche strutturali, capaci di intervenire sui diversi fattori che incidono sulle scelte delle famiglie: lavoro, casa, servizi per l’infanzia, conciliazione tra vita familiare e professionale e sostegno alla genitorialità.

«Ringraziamo il Ministro Tommaso Foti e Mons. Adriano Cevolotto per aver scelto di sottoscrivere la petizione – sottolineano i promotori di Natalità Bene Comune -. Sono due adesioni che arrivano da ambiti differenti della vita pubblica e che contribuiscono a mantenere alta l’attenzione su una questione che riguarda il futuro delle nostre comunità. L’obiettivo della campagna è favorire un confronto ampio sulla necessità di politiche stabili e continuative per la natalità e per le famiglie». La raccolta firme continua in tutta l’Emilia-Romagna attraverso banchetti, iniziative territoriali e punti di raccolta.