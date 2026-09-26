Nelle mani della sorella Maria la medaglia d’onore in memoria del partigiano Razza

“Quanta emozione stamattina negli occhi di Maria, la sorella del partigiano borgonovese Luigi Carlo Razza, che non fece mai più ritorno a casa dal campo di Gusen”. Sono le parole che accompagnano – sulla pagina Facebook del Comune di Borgonovo Val Tidone – la consegna della medaglia d’onore alla memoria del partigiano Razza avvenuta sabato 26 settembre. Lunedì scorso, in Prefettura a Piacenza, in occasione della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra Mondiale” una delle sei medaglie d’onore alla memoria, conferita dal Presidente della Repubblica, riportava inciso il suo nome. “Un sospiro profondo e uno sguardo intenso verso i tempi lontani – a commento della semplice cerimonia alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti dell’Anpi – chissà quanti ricordi le saranno passati per la testa. È stato un onore partecipare alla cerimonia in Prefettura e una grande emozione anche per noi essere vicini a Maria oggi, uniti nella memoria di chi non si è voluto piegare al regime nazi-fascista”.

Luigi Razza è stato il più giovane partigiano piacentino deceduto in un lager nazista. Il suo calvario, con la cattura tedesca, inizia quando non ha ancora compiuto 19 anni. E’ nato il 13 dicembre 1925. Il padre, Giuseppe, fa il carrettiere, la madre, Fortunata Marchioni, la perde quando ha solo 6 anni. Risposatosi il padre, Luigi cresce con un’altra mamma, Delfina Losi, e poi con una sorellina nata dal nuovo matrimonio, Maria Razza. Delfina, nata nel 1893 è una fervente socialista: dopo la Prima guerra mondiale si era attivamente impegnata nella Lega Braccianti di Borgonovo e per questo era stata poi perseguitata dai fascisti, tanto da dover emigrare e vivere per alcuni anni in Francia. E’ lei in particolare a trasmettere a Luigi forti sentimenti antifascisti e valori di libertà e giustizia. Luigi lascia presto la scuola per andare a lavorare prima come falegname da un parente e poi come apprendista meccanico nell’azienda Bubba di Santimento, vicino a Rottofreno, che produce trebbiatrici e trattori agricoli. Lì frequenta anche un corso per diventare operaio specializzato. LA STORIA DI LUIGI RAZZA SUL SITO DELL’ENCICLOPEDIA DELLA RESISTENZA PIACENTINA