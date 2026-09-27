Nibbiano da sogno, il presidente Alberici “Restiamo coi piedi per terra”

La favola Nibbiano si arricchisce di un altro capitolo. Anche il rinomato Chievo Verona è battuto (e nettamente) al “Curtoni” di Borgonovo, strapieno oltre la capienza. Ora il piccolo Nibbiano è primo in classifica con 3 punti di vantaggio sul Chievo. Più staccate sono le altre squadre. Dopo 5 giornate il Nibbiano viaggia a punteggio pieno; ha segnato 6 reti, incassandone soltanto una: quello del non incassare reti è una caratteristica delle squadre di mister Rastelli, la cui organizzazione di gioco è davvero merce rare nelle serie semiprofessionistiche. Non è possibile pronosticare il campionato del Nibbiano: può essere che il miracolo nelle prossime partite cessi di essere tale, ma potrebbe succedere che duri più a lungo del previsto.

“Mi raccomando. Restiamo coi piedi per terra. Per ora siamo nella parte sinistra della classifica – dice il presidente Valter Alberici – il nostro obiettivo è di restarci il più a lungo possibile”. Ma qual è il segreto di questa squadra dall’apparenza (e nei fatti) imbattibile? Innanzitutto in campo fanno un movimento intelligente e generoso, aiutandosi a vicenda, difendendosi in 11 e quindi creando i presupposti per ribaltare l’azione facendosi trovare sempre al posto giusto. Poi ci sono individualità di rilievo come, ad esempio, il cannoniere Grasso, il portiere Guerci ed i difensori Tambussi e Boccenti (sprecato in questa categoria). La forza della squadra sta, però, nel complesso, perchè tutti sanno sacrificarsi.

Il Chievo si è confermato una buona squadra, con al seguito molti tifosi; ma i suoi buoni propositi sono rimasti solamente tali, perchè hanno trovato nel centrocampo e nella difesa del Nibbiano una rete implacabile. Anzi, il contropiede del Nibbiano è stato talvolta micidiale. A questo proposito ricordiamo che le reti avrebbero potuto essere di più se l’arbitro non avesse fermato Mencagli, mentre stava realizzando il terzo gol, per un inesistente fuori gioco. Stasera si festeggia in Val Tidone. Il miracolo Nibbiano continua a far sognare.

Luigi Carini